Разбитую гитару Курта Кобейна продали за $596 тыс. на аукционе

Черную электрогитару Fender Stratocaster, которую разбил рок-музыкант Курт Кобейн, продали на аукционе в Нью-Йорке за $595,9 тыс. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Julien`s Aucitons в Twitter.

Курт Кобейн использовал эту гитара во время работы над альбомом Nevermind рок-группы Nirvana (альбом вышел в 1991 году). Корпус гитары подписали все три участника Nirvana: сам Курт Кобейн, Крист Новоселич и Дэйв Грол.

Курт Кобейн — основатель и лидер рок-группы Nirvana. Nevermind — один из ее самых известных альбомов. Группа несколько раз получала номинации на «Грэмми», но победила только в одной — за лучшее исполнение альтернативной музыки на концертном альбоме MTV Unplugged. Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года, ему было 27 лет.

Олеся Павленко