Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Разбитую гитару Курта Кобейна продали за $596 тыс. на аукционе

Черную электрогитару Fender Stratocaster, которую разбил рок-музыкант Курт Кобейн, продали на аукционе в Нью-Йорке за $595,9 тыс. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Julien`s Aucitons в Twitter.

Курт Кобейн использовал эту гитара во время работы над альбомом Nevermind рок-группы Nirvana (альбом вышел в 1991 году). Корпус гитары подписали все три участника Nirvana: сам Курт Кобейн, Крист Новоселич и Дэйв Грол.

Курт Кобейн — основатель и лидер рок-группы Nirvana. Nevermind — один из ее самых известных альбомов. Группа несколько раз получала номинации на «Грэмми», но победила только в одной — за лучшее исполнение альтернативной музыки на концертном альбоме MTV Unplugged. Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года, ему было 27 лет.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...