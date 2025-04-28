Жителя Башкирии обвиняют в незаконной покупке арсенала оружия

Октябрьский городской суд арестовал 24-летнего местного жителя по обвинению в незаконном приобретении, хранении и изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов (чч. 1, 3 ст. 222 УК РФ) и в незаконной переделке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый через соцсети купил охолощенный пистолет Макарова, переделанный под боевой, винтовку и карабин Мосина, а также сигнальный пистолет, который он переделал лично под стрельбу боевыми патронами. Также дома у обвиняемого найдены и изъяты 215 патронов, 39 спортивно-охотничьих патронов, 17 патронов, изготовленных им самостоятельно. Для этого он закупил составные части к оружию, гильзы, пули, а также подручные инструменты.

Ранее в отношении обвиняемого возбуждали уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), добавили в УФСБ.

Венера Хисамова