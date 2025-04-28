Hh.ru: в Башкирии 20% всех вакансий приходится на вахту

В Башкирии по итогам первого квартала этого года на долю вакансий с вахтовым графиком приходится 20% от всех предложений о работе, сообщает пресс-служба hh.ru. По этому показателю Башкирия находится на 11 месте в топ-20 регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Самыми «вахтовыми» по итогам первых трех месяцев стали Забайкальский край и Магаданская область, где на подобного рода работу приходится треть от всех открытых там вакансий (по 33%), в Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО и Амурской области — по 26%. В среднем по России на вахтовые вакансии приходится 6% от всех предложений о работе.

В Башкирии 11% соискателей готовы поехать на вахту, а в Астраханской, Сахалинской, Оренбургской, Магаданской областях и в ХМАО — по 8%. Меньше всего интересуются вахтой соискатели из Московской области — 1%

По величине предлагаемой зарплаты Башкирия вновь на 11 месте. В республике вахтовики могут рассчитывать в среднем на 164,7 тыс. руб. в месяц. Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить в Магаданской области (188 тыс. руб.), Якутии (181,3 тыс. руб.), Новосибирской области (174,9 тыс. руб.), Красноярском крае (171,4 тыс. руб.), Приморском крае (170,1 тыс. руб.). Меньше всего предлагали вахтовикам в Карачаево-Черкессии — 108 тыс. руб.

Средняя предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях в целом по России в первом квартале 2025 года равнялась 154,5 тыс. руб. Это в два раза больше среднего уровня предложений по рынку труда (74 тыс. руб.).

Майя Иванова