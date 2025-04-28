Замглавы курского ФКР задержали по делу о посредничестве в передаче взятки

На прошлой неделе была задержана замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольга Минакова. Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн во время оперативного совещания.

Глава региона уточнил, что госпожа Минакова находится под стражей. Она отстранена от занимаемой должности.

«Виновность гражданки Минаковой окончательно определит суд. Но до этого момента она должна быть отстранена. Тем более что даже физически она не сможет свои должностные обязанности выполнять, поскольку находится под стражей»,— сказал господин Хинштейн.

Глава региона выразил сожаление из-за того, что «такая ситуация имеет место». «Всегда хочется надеяться на то, что люди, пришедшие работать в систему власти, нацелены и настроены на служение людям, а не на набивание собственных карманов»,— добавил врио губернатора.

16 апреля был задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, на следующий день — его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Их обоих заключили под стражу. По версии следствия, фигуранты похитили из бюджета не менее 1 млрд руб. Часть из них выделили АО «Корпорация развития Курской области» на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова