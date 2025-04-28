В акции «Библионочь» приняли участие более 55 тысяч уральцев

Более 55 тысяч уральцев приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь», сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Она прошла 26 апреля, в субботу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Библиночь-2025» в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского

Фото: Кристина Комарова «Библиночь-2025» в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского

Фото: Кристина Комарова

«Библионочь» проводилась в 14-ый раз. Она была посвящена теме «Свои герои» и была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девизом вечера стали строки: «Нет семьи в России такой, где бы непамятен был свой герой!».

В акции «Библионочь–2025» было задействовано более 640 площадок, размещенных в библиотеках и других учреждениях культуры и искусства. Организаторы подготовили более 2 тыс. мероприятий, большинство из которых рассчитано на участие семей с детьми. Библиотеки региона представили читателям уникальные архивные документы, письма, заметки и издания времен Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие акции «Библиночь-2025» прошло в Екатеринбурге в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского с участием оркестра Центрального военного округа (ЦВО).

В библиотеке Белинского в течение вечера прошло свыше сорока мероприятий: лекции, концерты, театральные представления, встречи с известными людьми, дискуссии, литературные чтения и творческие мастерские. Одним из центральных событий стала встреча с известным петербургским писателем Львом Наумовым, изучавшим историю жизни Андрея Тарковского, Александра Башлачева и других ярких представителей русской культуры.

За вечер более 2,8 тыс. жителей Свердловской области оформили читательские билеты в библиотеки.

Кристина Комарова, Алексей Буров