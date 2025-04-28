В Ростове спрос на речные круизы в 2025 году вырос в два раза

В Ростове-на-Дону спрос на речные круизы в 2025 году увеличился в два раза, в сравнении с прошлогодним сезоном, а продажи возросли на 44%. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Донинтурфлот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Количество маршрутов в новом сезоне превысило 400 круизов. Есть и новые маршруты: двухнедельный круиз Нижний Новгород – Уфа – Москва с посещением 16 городов.

«Чаще всего туристы выбирают недельные круизы. Однако в прошлом сезоне на 20% вырос спрос на короткие туры продолжительностью 3 дня и 2 ночи, которые обычно планируются на выходные и не требуют заблаговременной организации отпуска. Для новых туристов – это возможность «протестировать» круизный отдых, погрузиться в его атмосферу, узнать особенности. В дальнейшем они могут уже более взвешенно принимать решение, отправляясь в длительное путешествие» — отметили эксперты компании.

Наиболее популярными для туристов являются классические направления: между Москвой и Санкт-Петербургом, по Волге с заходом в Казань, Нижний Новгород, Самару и другие города.

Стоимость круизов зависит от ряда факторов: изменение цен на топливо, продукты питания, стоянку на причалах. Вместе с тем, по данным компании, динамика цен на такие путешествия сопоставима со среднегодовой инфляцией.

Мария Хоперская