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Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге

Президент России Владимир Путин 28 апреля выступит на заседании Совета законодателей. Оно проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В повестке мероприятия стоит обсуждение обеспечения регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования. Участники Совета также уделят внимание теме противодействия нацизму и сохранению исторического наследия.

Мероприятие традиционно проходит при участии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Совет законодателей в 2025 году пройдет 27-28 апреля.

Татьяна Титаева

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