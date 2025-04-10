Совет законодателей РФ пройдет в Петербурге в конце апреля

Мероприятия Совета законодателей РФ при Федеральном собрании пройдут в Санкт-Петербурге 27-28 апреля. Традиционно площадкой заседаний станет Таврический дворец, говорится в анонсе на сайте верхней палаты российского парламента.

В первый день состоится заседание Президиума Совета законодателей РФ. Оно пройдет под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя спикера Госдумы Ирины Яровой.

На следующий день председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин проведут заседание Совета законодателей РФ. Трансляции мероприятий будут доступны на сайте законодательного органа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент России Владимир Путин выступил в Таврическом дворце на прошлогоднем Совете законодателей.

Татьяна Титаева