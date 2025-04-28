Замглавы фонда капремонта Курской области задержали по делу о взятке

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании замруководителя фонда капитального ремонта региона Ольги Минаковой. Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки, она отстранена от должности.

Господин Хинштейн на заседании регионального правительства обратился к коллегам «по поводу чистоты наших рядов». Он рассказал, что госпожу Минакову арестовали на прошлой неделе. Другие подробности ее дела не приводятся, передает ТАСС.

«Плохо, что у нас такое происходит. Всегда хотелось бы надеяться, что люди, пришедшие во власть, нацелены на развитие региона, а не на набивание собственных карманов»,— добавил врио губернатора (цитата по 46tv.ru).

16 апреля был задержан предыдущий губернатор Курской области Алексей Смирнов. На следующий день задержали его экс-заместителя Алексея Дедова, оба арестованы. По версии следствия, они похитили из бюджета не менее 1 млрд руб. Часть из них выделили АО «Корпорация развития Курской области» на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Подробности — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».