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В Ростовской области назначили нового министра противодействии коррупции

На должность министра по вопросам безопасности и противодействия коррупции Ростовской области назначили Сергея Савенкова. Соответствующий указ подписал врио главы региона Юрий Слюсарь, о чем поделился в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Савенков родился в Батайске, получил высшее экономическое образование в Ростовском государственном университете, а затем юридическое – в ЮФУ, почти 28 лет служил в органах безопасности.

«Уверен, опыт Сергея Валериевича, его принципиальность послужат на благо нашему региону и жителям», — отметил Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев

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