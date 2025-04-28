В Ростовской области назначили нового министра противодействии коррупции

На должность министра по вопросам безопасности и противодействия коррупции Ростовской области назначили Сергея Савенкова. Соответствующий указ подписал врио главы региона Юрий Слюсарь, о чем поделился в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Савенков родился в Батайске, получил высшее экономическое образование в Ростовском государственном университете, а затем юридическое – в ЮФУ, почти 28 лет служил в органах безопасности.

«Уверен, опыт Сергея Валериевича, его принципиальность послужат на благо нашему региону и жителям», — отметил Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев