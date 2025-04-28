Уфимца будут судить за продажу оружия и медпрепаратов

Прокуратура Уфы направила в Советский районный суд Уфы уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города. Его обвиняют в незаконных операциях с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также в торговле сильнодействующими веществами.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, с декабря 2023 года по март 2024 года обвиняемый в интернете купил у жителя Кирова семь пистолетов-авторучек и 33 патрона за 115 тыс. руб. Оружие и боеприпасы хранились в его доме в Уфе. Он также приобрел газовый и охолощенный пистолеты, которые переделал в огнестрельное оружие. Два пистолета-авторучки и револьвер были проданы жителю Приморского края за 50 тыс. руб.

При попытке продать еще один пистолет уфимец был задержан.

Кроме того, обвиняемый, будучи инвалидом первой группы, сбыл сильнодействующий медицинский препарат жителю Приморского края в январе 2024 года. Все деньги за оружие и препарат поступали на его банковский счет.

Обвиняемый признал вину.

Олег Вахитов