В Чишминском районе во время пожара погиб человек

Вчера поздним вечером в селе Илькашево Чишминского района загорелся бревенчатый сарай с мансардой, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Когда прибыли пожарные, пламя уже охватило строение.

Во время тушения в сарае на диване нашли тело 37-летнего мужчины.

Погибший приехал в гости к своему другу, они вместе выпили, пояснил дознаватель МЧС России Эдуард Валешин. Затем гость попросился переночевать и ушел спать в сарай. «Хозяева заметили огонь, когда сарай уже горел открытым пламенем. Одной из наиболее вероятных причин пожара является неосторожность при курении»,— отметил он.

За прошедшие выходные в Башкирии сотрудники МЧС зафиксировали одно происшествие на воде, потушили 61 пожар, семь раз привлекались для ликвидации дорожно-транспортных происшествий, констатирует пресс-служба.

Майя Иванова