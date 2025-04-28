Суд обязал «Магнит» заплатить за незаконное использование песни «Нас не догонят»

Арбитражный суд Краснодарского края обязал АО «Тандер» (дочернее общество сети супермаркетов «Магнит») выплатить 220 тыс. руб. Российскому Авторскому Обществу за незаконное использование песен «Нас не догонят», «Лети за солнцем» и «Плачь любовь», для последующей передачи правообладателям. С документом ознакомились «РИА Новости».

Всего предметом спора стали 12 песен. Помимо этого, сети магазинов предстоит оплатить 16 тысяч рублей госпошлины.

Детали незаконного использования песен в решении суда не уточняются. Однако полгода назад тот же суд вынес аналогичное решение по иску РАО, связанному с исполнением песен около одного из магазинов «Магнит» во время праздничного мероприятия.