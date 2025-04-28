Axios: США обсуждает возможность возобновления диалога с КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает варианты возобновления диалога с Северной Кореей, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и еще трех источников, знакомых с ходом обсуждений.

«За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути, включая взаимодействие»,– сказал высокопоставленный американский чиновник.

Axios уточняет, что посол Швеции в КНДР, представляющий интересы США, на прошлой неделе посетил Вашингтон для консультаций с американскими официальными лицами и экспертами. По данным собеседника издания, цель визита — оценить позицию Вашингтона по взаимодействию с Пхеньяном.

Во время первого президентского срока президента США Дональда Трампа, были проведены два саммита Соединенных штатов и Северной Кореи – в 2018 году в Сингапуре и в 2019-м в Ханое. На них обсуждалась «полная денуклеаризация» КНДР, обе встречи не привели к результатам.