Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика Игната Кузина

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца Игната Кузина. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Как уточнила пресс-служба судов Москвы, суд назначил Игнату Кузину меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток. Арест он будет отбывать в одном из московских СИЗО.

25 апреля у жилого дома в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, когда замначальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик выходил из подъезда. Взрывная волна отбросила генерал-лейтенанта на несколько метров, он погиб. По данным «Ъ», взрывное устройство находилось в салоне автомобиля, оно было начинено выстрелами к подствольному гранатомету и взрывчаткой.

На следующий день ФСБ сообщила, что в Турции задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Туда он улетел после минирования автомобиля. Вину Игнат Кузин признал. Следствие предъявило ему обвинения в теракте, незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Генштаб атакован в Балашихе».