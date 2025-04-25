Генштаб атакован в Балашихе

В результате террористической атаки, совершенной утром 25 апреля в подмосковной Балашихе, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Ярослав Москалик. Предполагается, что генерал-лейтенант, входивший в группу по урегулированию конфликта на Украине, стал жертвой агентов украинских спецслужб. Уголовное дело по поручению главы СКР Александра Бастрыкина передано следователям, которые в прошлом году раскрыли теракт в отношении другого генерала — Игоря Кириллова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По главной версии, за подрывом бомбы на колесах стоят спецслужбы Украины

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ По главной версии, за подрывом бомбы на колесах стоят спецслужбы Украины

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Преступление было совершено в 10:30 утра, когда генерал Москалик вышел из дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов Балашихи и направился к своей машине, припаркованной во дворе. В этот момент взорвался находящийся у подъезда автомобиль Volkswagen Golf. Ударом взрывной волны генерала Москалика отбросило на несколько метров. Смерть от минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений наступила мгновенно.

После того как пожар в иномарке был потушен, ее осмотрели эксперты-взрывотехники. По данным “Ъ”, предварительно они установили, что в салоне Volkswagen находилось взрывное устройство, состоявшее из выстрелов к подствольному гранатомету и взрывчатки. По мощности оно было эквивалентно почти килограмму тротила, а гранаты ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный) давали целую волну поражающих элементов. Об этом свидетельствует, в частности, поражение осколками находящихся рядом машин, фасада здания, окон и дверей, а также, как сказано в протоколе, «иного придомового имущества».

Самодельное взрывное устройство подорвали дистанционно, скорее всего, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне бомбы на колесах, полагают участники расследования.

Впрочем, точные данные появятся по результатам взрывотехнической и других экспертиз, уже назначенных следствием.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что пока уголовное дело возбуждено по ст. 105 и ст. 222.1 (убийство общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатки) УК. В дальнейшем его могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК). Позже по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело передали в центральный аппарат следственного ведомства. В нем, по некоторым данным, дело будет поручено сотрудникам отдела по расследованию бандитизма и организованной преступности ГСУ СКР, которые вместе с оперативниками ФСБ и МВД буквально по горячим следам раскрыли похожее преступление — теракт, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Как сообщал “Ъ”, их взорвали бомбой, установленной на электросамокате, 17 декабря прошлого года. По данным “Ъ”, исполнителя, гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова (Курбанова), задержали уже на следующий день, оформив это ровно в 7:20 утра. Курбонов сразу признал свою вину. По его словам, он из машины вел онлайн-трансляцию с места происшествия на Украину, дистанционно взорвал бомбу и сбежал.

Фигурант рассказал, что согласился на преступление за $100 тыс. и обещанный выезд на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

Кураторы из СБУ, профинансировав подготовку теракта, с остальным исполнителя обманули. По делу, расследование которого находится в финальной стадии, обвиняемыми также проходят выходцы из Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев, обеспечившие взрывника жильем.

В уголовном деле об убийстве генерала Москалика вскоре также могут появиться подозреваемые. Так, вопросы возникли к хозяину взорванной машины. Им оказался выходец с Украины, который, по данным СМИ, уже покинул Россию.

Очевидно, что Ярослав Москалик стал не случайной жертвой террористов, а долго и тщательно разрабатывался ими до покушения. Главк, в котором служил генерал, выступает разработчиком военных операций, которые проводятся сейчас в основном в зоне СВО. Кроме того, согласно публичным данным, господин Москалик входил в группу по урегулированию конфликта на Украине (так называемая минская группа), состоя в подгруппе по безопасности. В 2021 году он выступал на Московской конференции по международной безопасности, причем его доклад был посвящен уже проблемам Сирии. Среди многочисленных наград, которыми был отмечен генерал, можно выделить орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

«Такие люди, каким был Ярослав,— кость в горле у врагов»,— написал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, закончивший военную службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом и хорошо знавший генерала Москалика.

Николай Сергеев, Никита Черненко