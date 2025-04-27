«Дочка» КРСУ будет вывозить мусор из Западной зоны Свердловской области

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области наделило компанию «ЭкоПарк» статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 22 муниципалитетах Западной зоны региона. Соответствующий приказ подписал и.о. главы ведомства Алексей Рубцов. «Заключить соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с зоной деятельности в Западном административно-производственном объединении (АПО-2) с ООО "ЭкоПарк" в срок, предусмотренный законодательством РФ»,— сказано в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «ЭкоПарк» Олег Мошкарев заключил соглашение на вывоз мусора из Западной зоны

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «ЭкоПарк» Олег Мошкарев заключил соглашение на вывоз мусора из Западной зоны

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По сведениям «Ъ-Урал», «ЭкоПарк» — дочернее предприятие Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области). Компанию с момента регистрации возглавляет заместитель гендиректора КРСУ Олег Мошкарев, ранее занимавший руководящие должности в МРСК Урала, УГМК и других организациях. К обязанностям регоператора в Западной зоне «ЭкоПарк» приступит с 1 августа.

В 2018 году в рамках мусорной реформы свердловские власти разделили область на три административно-производственных объединения и в каждом выбрали ответственного за обращения с отходами. В Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) статус регоператора присвоили «Спецавтобазе», в Северной зоне (23 муниципалитета, включая Нижний Тагил) — тюменской компании «Рифей», в Западной зоне (22 муниципалитета, включая Первоуральск) — компании ТБО «Экосервис».

Летом прошлого года в Западной зоне возникла проблема с вывозом мусора в 22 муниципалитетах, включая городские округа Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск. На ситуацию обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ. Тогда еще губернатор Евгений Куйвашев поручил «вывезти все отходы с улиц» и подсчитать ущерб окружающей среде для принятия мер в отношении ТБО «Экосервис». В конце июля министерство энергетики и ЖКХ области лишило компанию статуса регоператора.

С 1 августа 2024 года за уборку отходов на территории Западной зоны стало отвечать АО «Спецавтобаза». Компанию назначили регоператором сроком на один год.

Василий Алексеев, Николай Яблонский