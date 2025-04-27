Весь глобус в одно окно

Правительство унифицирует предоставление услуг и мер поддержки участникам внешней торговли по всей стране. Для этого будет разработан специальный внешнеторговый цифровой стандарт. Сейчас глубина цифровизации господдержки в регионах различается: в некоторых субъектах получить ее без личного присутствия экспортеры и импортеры по-прежнему не могут. Цифровой стандарт должен снять эту проблему, а также интегрировать разрозненные региональные подходы к предоставлению помощи с информсистемой «Одно окно». Ее оператор, Российский экспортный центр (РЭЦ), ожидает, что донастройка системы облегчит получение госуслуг и сделает их более персонифицированными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Белый дом утвердит единый подход к предоставлению услуг и мер поддержки экспортерам и импортерам из всех регионов страны. Законопроект, наделяющий правительство такими полномочиями, опубликован Минэкономики на regulation.gov.ru. Речь, поясним, идет обо всем спектре региональных мер поддержки участников внешней торговли: от услуг по сертификации товаров для выхода на иностранные рынки и регистрации патентов за рубежом до компенсации затрат на логистику и всех других видов субсидий.

Как рассказали “Ъ” в министерстве, степень цифровизации процессов, связанных с предоставлением помощи экспортерам и импортерам, «сильно различается в зависимости от региона»: «До сих пор в отдельных регионах для получения некоторых услуг и мер поддержки участнику ВЭД необходимо физически (ногами) приходить в орган власти, подавать заявление на бумаге и прикладывать к нему обосновывающие бумажные документы».

Цифровой стандарт же должен исключить такие ситуации и задать единые для всех регионов требования к предоставлению поддержки. Из пояснительной записки следует, что стандарт уже одобрен комиссией Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт». Теперь его предстоит утвердить правительству. В случае принятия законопроект, позволяющий сделать это, вступит в силу с 1 января 2026 года.

Работа по унификации процессов будет сосредоточена вокруг информационной системы «Одно окно» и соответствующей платформы.

«Учитывая разную степень готовности цифровой инфраструктуры в регионах и их бюджетную обеспеченность», переход на новый стандарт будет поэтапным: с сохранением действующего в регионах порядка и их собственной цифровой инфраструктуры, заявили в Минэкономики. «Предполагается постепенная интеграция механизмов информационного обмена, применяемых в такой региональной инфраструктуре, с информационной системой "Одно окно"»,— отметили в министерстве.

В Российском экспортном центре (оператор «Одного окна»), как следует из пояснительной записки, уже занимаются донастройкой системы. Как заявили “Ъ” в РЭЦ, функционал платформы позволяет без лишних затрат перевести в цифровой формат типовые процессы.

Среди приоритетов развития платформы — создание системы комплексных услуг, повышение персонификации при предложении сервисов.

«Стремимся сделать так, чтобы компания, заходя на платформу, могла автоматически получить четкую последовательность нужных именно ей услуг, которые можно оформить в один клик»,— подчеркнули в центре.

Отметим, адресный подбор мер уже работает для других категорий получателей поддержки: например, он был реализован правительством для малого бизнеса — на цифровой платформе МСП (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года). Впрочем, желание повысить эффективность помощи участникам внешней торговли может объясняться не только масштабированием уже «обкатанных» подходов, но и стремлением адаптироваться к меняющемуся внешнеторговому ландшафту. Хотя тарифные ограничения, развернутые США, не затрагивают Россию напрямую, косвенное их влияние только предстоит оценить (см. “Ъ” от 4 апреля). В условиях перестройки международной кооперации оперативная калибровка помощи участникам внешней торговли становится для властей одной из приоритетных задач.

Кристина Боровикова