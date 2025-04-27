«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в первом матче 1/2 финала play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче 1/2 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:1. «Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Беззубов Владимир / КХЛ Фото: Беззубов Владимир / КХЛ

В составе уфимцев голы забили Данил Алалыкин (2-я минута), Михаил Науменков (54) и Александр Хмелевский (60). Голкипер команды Семен Вязовой отметился двумя голевыми передачами. Он стал первым вратарем в истории КХЛ, набравшим два очка в матче play-off. У ярославцев шайбу забросил Рушан Рафиков (25).

В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:3), во втором — московский «Спартак» (4:3). «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» (4:0) и омским «Авангардом» (4:3).

Второй матч серии пройдет 29 апреля в Ярославле.

Таисия Орлова