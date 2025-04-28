Гражданская промышленность входит в рецессию

Обсуждение аналитиками результатов промышленного производства в первом квартале выглядит неутешительным. «В промышленности наблюдается стагнация. Выпуск после увеличения в конце 2024 года в январе резко скорректировался до уровня середины прошлого года и стабилизировался»,— заключают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Небольшие колебания выпуска в первом квартале 2025 года, по их мнению, связаны преимущественно с относительно нормальным февралем и необычно теплыми январем и мартом, что и обусловило несколько более низкие значения выпуска в эти месяцы.

Если же рассмотреть динамику производства без секторов с доминирующим присутствием ВПК, «можно говорить о переходе к рецессии», фиксируют аналитики центра. Выпуск гражданской продукции в первом квартале снижался в среднем на 0,8% в месяц (в том числе в марте — на 1,1% к предыдущему месяцу, сезонность устранена) и достиг наименьших значений с апреля 2023 года (см. график). Если в марте 2025 года в годовом выражении, по данным Росстата, промышленность демонстрировала рост выпуска на 0,8%, то на производствах без секторов с доминирующим присутствием ОПК снижение выпуска составило 1,6%.

Аналитики Райффайзенбанка комментируют данные о промпроизводстве сдержаннее, отмечая пока общее ухудшение его динамики. Их интерес вызывает то, что динамика машиностроительного комплекса в марте нырнула вниз (минус 5,5% месяц к месяцу), что бывает редко. «Непосредственно в марте не было ни одной отрасли в секторе, показавшей позитивную динамику месяц к месяцу, сильнее всего упало производство готовых металлических изделий. Тем не менее мы полагаем, что такая просадка, скорее всего, временное явление и рост в машиностроении продолжится на фоне бюджетных расходов»,— фиксируют они. Впрочем, оценки ЦМАКП свидетельствуют, что снижение выпуска в гражданском машиностроении происходит третий месяц подряд в производстве электрооборудования (в среднем за месяц — минус 5,4%, в том числе минус 3,2% в марте) и четвертый месяц — в производстве машин и оборудования (минус 3,8% в среднем за месяц и минус 2,7% в марте). В производстве же автотранспортных средств после четырех месяцев снижения (минус 5,2% в среднем за месяц) в марте — небольшой рост (плюс 2,4%), «продолжение которого, впрочем, маловероятно», считают аналитики центра.

«Скромная динамика большей части промышленности… свидетельствует об охлаждении экономики и реализации сценария "мягкой посадки" в этом году. Подобные тенденции позволят ЦБ быть более уверенным при принятии решения о начале смягчения монетарной политики»,— полагают аналитики Райффайзенбанка.

Артем Чугунов