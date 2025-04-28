Веселящиеся единицы

На прошлой неделе в светской повестке доминировало искусство. И самым светским, если тут вообще уместно такое определение, стало прощание со скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя (подробнее см. “Ъ” от 24 апреля). Сюда массово пришли действующие и действовавшие в период расцвета творческих амбиций покойного лица: Владимир Ресин, Герман Греф, Владимир Евтушенков, Константин Эрнст, Игорь Левитин, Александр Музыкантский, Сергей Степашин, Владимир Мединский, художники Юрий Купер, Никас Сафронов, Александр Бурганов и даже никогда не действовавшее лицо — великий князь Георгий Романов. Надо сказать, именно тут не было расхождений по вопросу ценности художественного, а особенно скульптурного, наследия господина Церетели. Во всяком случае, не вслух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Москвы и Тбилиси это была последняя неделя, в расписании которой значился Зураб Церетели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Для Москвы и Тбилиси это была последняя неделя, в расписании которой значился Зураб Церетели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Этого же вопроса не касались и гости церемонии вручения премии The Art Newspaper Russia (TANR), проходившей тем же вечером в Драматическом театре имени Пушкина. Но это не значит, что об уходе Зураба Церетели не говорили вовсе. Наоборот, в частных беседах гости премии подчеркивали, что современное искусство сегодня не самый любимый жанр у начальства и даже совсем пожилой Зураб Константинович был пусть не абсолютной, но хорошей крышей от громов и молний сверху и что теперь наверняка многое изменится. «Он был человеком огромного таланта и широкой души, помогал коллегам, поддерживал культурные инициативы. Он был большим другом и нашей газеты»,— подытожила уже со сцены гендиректор TANR Татьяна Сахокия.

И все же премия проводится, и даже ставит ее по-прежнему Алексей Агранович. В этом году сюжет был таким, будто бы по итогам совещания в Zoom нарком просвещения Луначарский заказывает сценарий некоему Герою и зрители смотрят, что же в итоге получилось. А там и своеобразный танец цветов в честь победителя в номинации «Выставка года» — «Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», и чтение фельетона Ильфа и Петрова «Веселящаяся единица» в честь изданной центром «Зотов» книги «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937», и семейные фото разных лет Василия Бычкова, получившего награду «За вклад» из рук Софьи Троценко. В общем, все оказалось настолько интересным, что принимать работу «заказчик» отказался — очень жизненное произведение получилось.

Буквально накануне премии TANR в Гостином Дворе открылась ярмарка «Арт Москва» — в том числе и за нее господин Бычков получил свою награду «За вклад в развитие художественного процесса и рынка искусства». Ее история не беспрерывна, но это старейшая из действующих наших арт-ярмарок. На сегодняшний день она работает в формате «одного окна»: здесь представлены классическое и современное искусство, антиквариат, ювелирные изделия, тиражное искусство. То есть при желании можно одним махом украсить себя и все свои жилища. Эта же разнонаправленность прибивает к выставочным площадям иногда слишком уж широкого зрителя, хотя я заметила также Марианну Максимовскую, Елену Ремчукову, Игоря Гаранина, Инну Баженову и пылкого коллекционера Тимура Юнусова (Тимати). В этом году на «Арт Москве» дебютировал ювелирный бренд Letters & Stones Натальи Архангельской, соосновательницы «Антиглянца». По итогам участия она сообщила, что продажи превзошли все ее ожидания, так что неудивительно, что в ювелирном сегменте тут по 20 брендов в очереди на каждое место: «Конечно, после такого концентрированного общения нужны настоящие каникулы, но у нас выросли и продажи, и количество подписчиков».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”