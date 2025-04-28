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Веселящиеся единицы

Евгения Милова о светских событиях недели

На прошлой неделе в светской повестке доминировало искусство. И самым светским, если тут вообще уместно такое определение, стало прощание со скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя (подробнее см. “Ъ” от 24 апреля). Сюда массово пришли действующие и действовавшие в период расцвета творческих амбиций покойного лица: Владимир Ресин, Герман Греф, Владимир Евтушенков, Константин Эрнст, Игорь Левитин, Александр Музыкантский, Сергей Степашин, Владимир Мединский, художники Юрий Купер, Никас Сафронов, Александр Бурганов и даже никогда не действовавшее лицо — великий князь Георгий Романов. Надо сказать, именно тут не было расхождений по вопросу ценности художественного, а особенно скульптурного, наследия господина Церетели. Во всяком случае, не вслух.

Для Москвы и Тбилиси это была последняя неделя, в расписании которой значился Зураб Церетели

Для Москвы и Тбилиси это была последняя неделя, в расписании которой значился Зураб Церетели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для Москвы и Тбилиси это была последняя неделя, в расписании которой значился Зураб Церетели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Этого же вопроса не касались и гости церемонии вручения премии The Art Newspaper Russia (TANR), проходившей тем же вечером в Драматическом театре имени Пушкина. Но это не значит, что об уходе Зураба Церетели не говорили вовсе. Наоборот, в частных беседах гости премии подчеркивали, что современное искусство сегодня не самый любимый жанр у начальства и даже совсем пожилой Зураб Константинович был пусть не абсолютной, но хорошей крышей от громов и молний сверху и что теперь наверняка многое изменится. «Он был человеком огромного таланта и широкой души, помогал коллегам, поддерживал культурные инициативы. Он был большим другом и нашей газеты»,— подытожила уже со сцены гендиректор TANR Татьяна Сахокия.

И все же премия проводится, и даже ставит ее по-прежнему Алексей Агранович. В этом году сюжет был таким, будто бы по итогам совещания в Zoom нарком просвещения Луначарский заказывает сценарий некоему Герою и зрители смотрят, что же в итоге получилось. А там и своеобразный танец цветов в честь победителя в номинации «Выставка года» — «Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», и чтение фельетона Ильфа и Петрова «Веселящаяся единица» в честь изданной центром «Зотов» книги «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937», и семейные фото разных лет Василия Бычкова, получившего награду «За вклад» из рук Софьи Троценко. В общем, все оказалось настолько интересным, что принимать работу «заказчик» отказался — очень жизненное произведение получилось.

Буквально накануне премии TANR в Гостином Дворе открылась ярмарка «Арт Москва» — в том числе и за нее господин Бычков получил свою награду «За вклад в развитие художественного процесса и рынка искусства». Ее история не беспрерывна, но это старейшая из действующих наших арт-ярмарок. На сегодняшний день она работает в формате «одного окна»: здесь представлены классическое и современное искусство, антиквариат, ювелирные изделия, тиражное искусство. То есть при желании можно одним махом украсить себя и все свои жилища. Эта же разнонаправленность прибивает к выставочным площадям иногда слишком уж широкого зрителя, хотя я заметила также Марианну Максимовскую, Елену Ремчукову, Игоря Гаранина, Инну Баженову и пылкого коллекционера Тимура Юнусова (Тимати). В этом году на «Арт Москве» дебютировал ювелирный бренд Letters & Stones Натальи Архангельской, соосновательницы «Антиглянца». По итогам участия она сообщила, что продажи превзошли все ее ожидания, так что неудивительно, что в ювелирном сегменте тут по 20 брендов в очереди на каждое место: «Конечно, после такого концентрированного общения нужны настоящие каникулы, но у нас выросли и продажи, и количество подписчиков».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

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Аудитор Счетной палаты РФ Александр Пискунов на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко» в музее русской иконы имени Михаила Абрамова в Москве

Аудитор Счетной палаты РФ Александр Пискунов на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко» в музее русской иконы имени Михаила Абрамова в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Елена Белоусова (в центре) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Певица Елена Белоусова (в центре) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художник Сергей Бугаев на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Художник Сергей Бугаев на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Коллекционер Виктор Бондаренко (в центре) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Коллекционер Виктор Бондаренко (в центре) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Коллекционер Виктор Бондаренко (справа) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Коллекционер Виктор Бондаренко (справа) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Издатель российской газеты The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Издатель российской газеты The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Елена Белоусова на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Певица Елена Белоусова на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Виолончелист Александр Рамм на концерте в Третьяковской галерее в Москве

Виолончелист Александр Рамм на концерте в Третьяковской галерее в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода и исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская перед началом концерта виолончелиста Александра Рамма

Президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода и исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская перед началом концерта виолончелиста Александра Рамма

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Зрители перед началом концерта виолончелиста Александра Рамма

Зрители перед началом концерта виолончелиста Александра Рамма

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин (в центре) на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в московском отеле Marriott Imperial Plaza

Гендиректор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин (в центре) на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в московском отеле Marriott Imperial Plaza

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущие Владимир Маркони и Яна Чурикова на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Телеведущие Владимир Маркони и Яна Чурикова на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певица Люся Чеботина на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Певица Люся Чеботина на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Куратор выставочного направления Культурного центра «Зотов» Полина Стрельцова (слева) и его генеральный директор Дарья Филиппова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Куратор выставочного направления Культурного центра «Зотов» Полина Стрельцова (слева) и его генеральный директор Дарья Филиппова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова, заместитель директора по науке звенигородского музея-заповедника Дмитрий Седов и настоятель звенигородского Успенского собора архимандрит Иероним на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Слева направо: главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова, заместитель директора по науке звенигородского музея-заповедника Дмитрий Седов и настоятель звенигородского Успенского собора архимандрит Иероним на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Искусствовед Марина Лошак на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Искусствовед Марина Лошак на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко и искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко и искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель главного редактора The Art Newspaper Russia Татьяна Маркина (вторая справа), журналисты Алиса Дудакова-Кашуро (слева) и Андрей Паламарчук (второй слева) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Заместитель главного редактора The Art Newspaper Russia Татьяна Маркина (вторая справа), журналисты Алиса Дудакова-Кашуро (слева) и Андрей Паламарчук (второй слева) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Руководитель креативных проектов девелоперской компании «Пик» Юрий Коростелкин (в центре) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Руководитель креативных проектов девелоперской компании «Пик» Юрий Коростелкин (в центре) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художник Андрей Логинов и генеральный директор газеты The Art Newspaper Russia Татьяна Сахокия на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Художник Андрей Логинов и генеральный директор газеты The Art Newspaper Russia Татьяна Сахокия на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Арт-директор московской галереи актуального искусства RuArts Катрин Борисов (в центре) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Арт-директор московской галереи актуального искусства RuArts Катрин Борисов (в центре) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Архитектор Юрий Аввакумов на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Архитектор Юрий Аввакумов на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Музыкант Сергей Бугаев и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Музыкант Сергей Бугаев и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Искусствовед Зельфира Трегулова (справа) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Искусствовед Зельфира Трегулова (справа) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сооснователь галереи «Снег» Александр Филиппов (слева) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва» в Гостином дворе в Москве

Сооснователь галереи «Снег» Александр Филиппов (слева) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва» в Гостином дворе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник Акоб Торосян на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва» в Гостином дворе в Москве

Художник Акоб Торосян на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва» в Гостином дворе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Скульптор Сергей Борисов на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Скульптор Сергей Борисов на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник Кирилл Василенок на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Художник Кирилл Василенок на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник Александр Мишкин на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Художник Александр Мишкин на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Основатель и генеральный директор компании «Экспо-Парк» Василий Бычков (в центре) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Основатель и генеральный директор компании «Экспо-Парк» Василий Бычков (в центре) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга (в центре) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга (в центре) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Блогер Ксения Дукалис и стилист Николай Овечкин на презентации первого номера газеты Fashion Paper в Галерее Гари Татинцяна в Москве

Блогер Ксения Дукалис и стилист Николай Овечкин на презентации первого номера газеты Fashion Paper в Галерее Гари Татинцяна в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Совладелица бренда Arapkhanovi Хадиджа Арапханова на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Совладелица бренда Arapkhanovi Хадиджа Арапханова на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Генеральный директор модного дома Vyacheslav Zaitcev Екатерина Ромашкина и ее дочь Анастасия Зайцева (слева) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Генеральный директор модного дома Vyacheslav Zaitcev Екатерина Ромашкина и ее дочь Анастасия Зайцева (слева) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор газеты Fashion Paper Александра Нечаева (справа) на презентации первого номера издания на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Главный редактор газеты Fashion Paper Александра Нечаева (справа) на презентации первого номера издания на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Севиль (слева) и стилисты Миша (второй справа) и Китти (справа) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Певица Севиль (слева) и стилисты Миша (второй справа) и Китти (справа) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Основательница модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова (справа) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Основательница модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова (справа) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: журналист Павел Камин, дизайнер Григорий Рушев и блогер Инна Комбарова на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Слева направо: журналист Павел Камин, дизайнер Григорий Рушев и блогер Инна Комбарова на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Аудитор Счетной палаты РФ Александр Пискунов на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко» в музее русской иконы имени Михаила Абрамова в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Елена Белоусова (в центре) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художник Сергей Бугаев на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Коллекционер Виктор Бондаренко (в центре) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Коллекционер Виктор Бондаренко (справа) на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Издатель российской газеты The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица Елена Белоусова на церемонии открытия выставки «Красота в глазах смотрящего. Собрание русской иконописи Виктора Бондаренко»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Виолончелист Александр Рамм на концерте в Третьяковской галерее в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода и исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская перед началом концерта виолончелиста Александра Рамма

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Зрители перед началом концерта виолончелиста Александра Рамма

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин (в центре) на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в московском отеле Marriott Imperial Plaza

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущие Владимир Маркони и Яна Чурикова на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певица Люся Чеботина на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Куратор выставочного направления Культурного центра «Зотов» Полина Стрельцова (слева) и его генеральный директор Дарья Филиппова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова, заместитель директора по науке звенигородского музея-заповедника Дмитрий Седов и настоятель звенигородского Успенского собора архимандрит Иероним на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Искусствовед Марина Лошак на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко и искусствовед Зельфира Трегулова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Заместитель главного редактора The Art Newspaper Russia Татьяна Маркина (вторая справа), журналисты Алиса Дудакова-Кашуро (слева) и Андрей Паламарчук (второй слева) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Руководитель креативных проектов девелоперской компании «Пик» Юрий Коростелкин (в центре) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художник Андрей Логинов и генеральный директор газеты The Art Newspaper Russia Татьяна Сахокия на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Арт-директор московской галереи актуального искусства RuArts Катрин Борисов (в центре) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Архитектор Юрий Аввакумов на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Музыкант Сергей Бугаев и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Искусствовед Зельфира Трегулова (справа) на церемонии вручения XIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сооснователь галереи «Снег» Александр Филиппов (слева) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва» в Гостином дворе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник Акоб Торосян на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва» в Гостином дворе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Скульптор Сергей Борисов на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник Кирилл Василенок на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник Александр Мишкин на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Основатель и генеральный директор компании «Экспо-Парк» Василий Бычков (в центре) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга (в центре) на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери на VIP-preview ярмарки искусства «Арт-Москва»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Блогер Ксения Дукалис и стилист Николай Овечкин на презентации первого номера газеты Fashion Paper в Галерее Гари Татинцяна в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Совладелица бренда Arapkhanovi Хадиджа Арапханова на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Генеральный директор модного дома Vyacheslav Zaitcev Екатерина Ромашкина и ее дочь Анастасия Зайцева (слева) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор газеты Fashion Paper Александра Нечаева (справа) на презентации первого номера издания на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Севиль (слева) и стилисты Миша (второй справа) и Китти (справа) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Основательница модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова (справа) на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: журналист Павел Камин, дизайнер Григорий Рушев и блогер Инна Комбарова на презентации первого номера газеты Fashion Paper

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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