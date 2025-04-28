Доход продолжается

По итогам 2024 года темпы роста выручки ряда производителей шоу, сериалов и фильмов для российских телеканалов замедлились. У крупнейшего участника рынка — «Красного квадрата» — показатель вырос на 35% против 43% годом ранее. Участники рынка связывают это с увеличением числа совместных проектов телеканалов и онлайн-кинотеатров, что позволяет разделить расходы на оплату производства контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал финансовые показатели крупнейших поставщиков шоу и сериалов для российских телеканалов, опубликованные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в апреле. Партнер «Первого канала» студия «Красный квадрат» в 2024 году увеличила выручку на 35%, до 6,4 млрд руб., при чистой прибыли 192,9 млн руб. При этом темп прироста выручки студии замедлился — годом ранее показатель был на уровне 43,3%. Дебиторская задолженность студии выросла в 1,5 раза за период и составила 6,6 млрд руб., следует из пояснения к отчету о финансовых результатах компании. Уточняется, что показатель на 85% составляет задолженность «покупателей и заказчиков», которая, в свою очередь, на 89% состоит из задолженности со стороны «Первого канала» (5,6 млрд руб.).

WeiT Media («Россия 1», НТВ, СТС, ТВ-3) нарастила выручку в прошлом году всего на 2,5%, до 3,1 млрд руб., при этом чистая прибыль АО за период сократилась на 13% и составила 163,4 млн руб. Годом ранее выручка компании выросла на 31,8% год к году, до 3,1 млрд руб.

Бывший партнер ТНТ «Солярис промо продакшн» (СПП) нарастил выручку на 59%, до 3,9 млрд руб., при снижении чистой прибыли на 54%, до 886,3 млн руб. Флагманским проектом СПП остается шоу «Дом-2». Но компания занимается и другими направлениями: каналом ТНТ Music (в 2022 году его владельцем стал букмекер «Фонбет»), ресторанами и интернет-проектами. В «Солярис промо продакшн» не ответили на запрос. Другие партнеры ТНТ, такие как Comedy Club Production, Good Story Media, последний раз публиковали свою отчетность в 2021 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Исключение — «Амедиа Продакшн» (партнеры — «Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, «Домашний» и др.). Ее показатели впервые с 2022 года показали рост. Так, выручка студии за прошлый год выросла на 64%, до 981 млн руб., а чистая прибыль — более чем вдвое, до 193 млн руб. В начале прошлого года студию покинул ее гендиректор Вадим Соколовский, который руководил компанией с ноября 2023 года. С 14 марта эту должность занимает Инга Кореневская, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В «Красном квадрате» отказались от комментариев. Представители WeiT Media и «Амедиа Продакшн» не ответили на запрос “Ъ”.

Годом ранее производители контента значительно увеличили выручку — на 30–40% и больше (см. “Ъ” от 8 апреля 2024 года). В основном рост доходов обеспечила работа с онлайн-кинотеатрами, которые увеличивали вложения в производство собственного контента, отмечали участники рынка.

Собеседник “Ъ” в одной из студий кинопроизводства предполагает, что сокращение темпов роста выручки компаний связано со снижением общего числа заказов от онлайн-кинотеатров. Они стали для участников рынка якорными заказчиками в последние время (см. “Ъ” от 8 апреля 2024 года). В результате стриминги начали сокращать число оригинальных проектов — например, в первом квартале их количество уменьшилось год к году на 40%, до 24 новых сериалов (см. “Ъ” от 4 апреля). Новые оригинальные проекты стриминги и телеканалы все чаще производят совместно, поскольку это позволяет компаниям разделять расходы, говорит собеседник “Ъ”.

Юлия Юрасова