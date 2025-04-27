2ГИС: Уфа заняла восьмое место по нарушению скоростного режима водителями

По данным сервиса 2ГИС, который проанализировал более 300 млн поездок в 16 крупных российских городах за 2024 год, водители Уфы превышали скорость при 0,55% поездках. По этому показателю Уфа заняла восьмое место в рейтинге городов с наиболее дисциплинированными водителями.

Меньше всего нарушали скоростной режим жители Самары (0,17%), Красноярска (0,35%) и Омска (0,36%), а чаще всего превышения скорости были зафиксированы в Москве (1,11%), Волгограде (1,01%) и Екатеринбурге (0,95%).

Аналитики изучили обезличенные данные о поездках с использованием навигатора 2ГИС. В исследовании учитывались как стационарные, так и передвижные камеры фиксации нарушений скоростного режима.

Олег Вахитов