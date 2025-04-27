Борт «Победы» экстренно сел в Волгограде после смерти пассажира

В Волгограде экстренно приземлился самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Шереметьево в Магас. Причиной стала смерть пассажира на борту.

По данным авиакомпании, на рейсе DP6903 у одного из пассажиров резко ухудшилось здоровье, и он потерял сознание. Командир принял решение о срочной посадке в Волгограде. Экипаж попытался спасти пассажира, но прибывшие медики констатировали смерть.

Инцидент произошел 27 апреля на высоте 11 тыс. метров. Экипаж объявил сигнал срочности PAN и доложил о состоянии 60–65-летнего мужчины. В 09:40 самолет приземлился в Волгограде, где прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть пассажира.

По данным Flightradar, самолет изменил курс в районе хутора Гурово Волгоградской области. После выполнения всех процедур самолет продолжил полет в Магас.

Никита Маркелов