Фламандская тоска

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героем оказывается увалень-новобранец Поль (Антони Бажон), от которого героизма меньше всего можно было ожидать

Фото: Экспонента Героем оказывается увалень-новобранец Поль (Антони Бажон), от которого героизма меньше всего можно было ожидать

Фото: Экспонента

В начале 1990-х бельгийские друзья хвастались, что, судя по спутниковым снимкам, их родина, в отличие от дремучей Франции или там Голландии, самая освещенная круглосуточно страна Европы. Однако же в самой светлой стране творились столь черные дела, что Бельгия обрела тогда славу континентального «Твин-Пикса».

Дорогого стоило хотя бы дело так и не пойманных «безумных убийц из Брабанта». В середине 1980-х налетчики потехи ради косили из автоматов посетителей супермаркетов: 28 человек положили, однако. Шептались, что убийцы — оборотни в погонах: скорее всего, так и было. А в октябре 1996-го Бельгия взорвалась 300-тысячным «Белым маршем» протеста против полицейской халатности в деле Марка Дютру, серийного педофила и убийцы, пользовавшегося покровительством органов: не прошло и десяти лет, как его таки отправили на пожизненное.

Именно дело Дютру легло в основу фильма: тот же 1995-й, тот же город Шарлеруа. Пропадают две девочки, потом еще две. В полицию заявляется сомнительный, но знающий то, чего знать не надо, тип, указывающий на злодея. Но правоохранителям не до таких мелочей, как детские жизни. Грядет административная реформа: три полицейские службы сливаются в одну — время делить кресла и компетенции, а изуверы подождут.

Вопреки начальственному табу, инфернальный комиссар Хинкель (Лоран Люка) с пиратской повязкой на глазу и изрезанным лицом формирует крохотную нелегальную группу следователей под кодовым именем «Мальдорор».

Отдадим должное образованности бельгийских ментов. Группа названа в честь «Песен Мальдорора» (1869) предтечи символизма и сюрреализма Изидора Дюкасса, публиковавшегося под псевдонимом Граф де Лотреамон и умершего в возрасте 24 лет. Его герой-демон Мальдорор, чье имя стало нарицательным во франкофонной культуре, был воплощением Зла, борцом с мерзопакостным богом, спрутом, акулой, Джокером с перерезанным ртом, исчадием ада.

Экранный ад — милый Шарлеруа. На 200 тыс. населения приходится тройка убийц-педофилов, безумный торчок, вовремя распиленный пополам сообщниками, татуированные менты, подрабатывающие киллерами. Не говоря уже о продажных судьях и хряке-каннибале, лакомящемся расчлененкой из мусорных баков и пытающемся загрызть единственного положительного героя всего этого кошмара.

Простые горожане роняют слезы в прямом эфире: «нам стыдно быть бельгийцами», «в какой страшной стране мы живем», «никому нельзя верить». И после всего вот этого авторы отечественных сериалов будут нам рассказывать, как страшно жить в Кандалакше или Рыбинске.

Героем оказывается новобранец органов, от которого героизма меньше всего можно ожидать. Увалень Поль (великолепный Антони Бажон) со светлым пушком над верхней губой, глазками в кучку и розовыми щечками напоминает колхозного поросенка.

Выросшему в борделе сыну налетчика и беззубой наркоманки Риты (неожиданная Эмманюэль Беар) подвезло так подвезло. Не только примерил, несмотря на многочисленные по молодости приводы, мундирчик, но и женился на прекрасной сицилианке Джине. Живи и радуйся. Но вот только сука-справедливость не дает ему спать спокойно.

Нелепый, проницательный до степени ясновидения, сбитый по дури автомобилем, подравшийся с начальством, искусанный хряком, брошенный женой. Когда коллеги отступятся от дела, довольствуясь арестом мелкой сошки, да и той дают шанс убежать, и закроют глаза на нити, тянущиеся от грязной банды к верхам общества, он зримо мужает и звереет.

Он мог бы быть героем итальянских или французских политических триллеров 1970-х. Но герои былых времен погибали в схватке или редко, но побеждали. Поля, как Уинстона Смита из «1984» Джорджа Оруэлла, просто сломают и шанса распрямиться не дадут.

Михаил Трофименков