«Крепостное право» по-советски

28 апреля 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление «О прописке граждан в городских поселениях», которое стало первым шагом к созданию системы контроля за передвижением населения. Ровно столетие назад в Советском Союзе был введен инструмент, на десятилетия определивший жизнь миллионов людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1956 год. Участковый беседует с дворниками о необходимости соблюдения паспортного режима

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru 1956 год. Участковый беседует с дворниками о необходимости соблюдения паспортного режима

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Паспорта не для всех

Изначально задуманная как способ учета населения, система прописки довольно быстро превратилась в мощный рычаг контроля, ограничивающий свободу передвижения и территориально распределяющий граждан. Система, зародившаяся в 1925 году, полноценно заработала в СССР к 1933-му. С этого времени гражданам начали выдавать паспорта. Владельцы таких документов обязаны были в течение суток после прибытия регистрироваться в милиции по месту жительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1924 год. Проверка документов у гражданина в Ленинграде

1924 год. Проверка документов у гражданина в Ленинграде



Паспорта выдавались не всем. Страну разделили на две категории территорий. Первоначально паспорта с обязательной пропиской получили жители Москвы и Ленинграда (и живущие в радиусе 100 км от столиц), а также Харькова (и 50 км вокруг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удостоверение личности 1926 года со штампом о выдаче паспорта в 1933 году и отметками о прописке

Фото: Wikipedia Удостоверение личности 1926 года со штампом о выдаче паспорта в 1933 году и отметками о прописке

Фото: Wikipedia

Режимные территории стали своеобразными зонами контроля, где запрещалось проживание «идеологически чуждых элементов»: раскулаченных и тунеядцев. Нарушителей выселяли в течение 10 дней. К 1953 году такие ограничения распространились на 340 городов и железнодорожных узлов, а также на пограничные участки шириной от 15 до 200 км (на Дальнем Востоке — до 500 км).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1929 год. Крестьяне на перроне Казанского вокзала в Москве

Фото: Аркадий Шайхет / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru 1929 год. Крестьяне на перроне Казанского вокзала в Москве

Фото: Аркадий Шайхет / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Контроль за крестьянами был одной из главных целей паспортно-прописной системы. Несмотря на это, сельские жители находили способы обойти ограничения. Они следили за строительством новых заводов и переезжали в близлежащие села, откуда набирали рабочих. Однако местные власти имели право удалять переселенцев без паспортов, что часто приводило к произволу.

Лимитчики — «рабы» предприятий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1955 год. Ленинград. У Московского вокзала

Фото: Georg Oddner / pastvu.com 1955 год. Ленинград. У Московского вокзала

Фото: Georg Oddner / pastvu.com

Масштаб проблемы к 1967 году достиг колоссальных размеров: 58 млн сельских жителей (37% населения) оставались без паспортов. Люди продолжали искать пути в города, прибегая к нелегальным методам: протекции, взяткам и фиктивным бракам. Государство старалось это жестко контролировать, особенно в том, что касается столицы. Единственным легальным путем в Москву для провинциалов была работа по лимиту. В том же 1967 году предприятиям выделили квоты на привлечение рабочих из регионов. Приехавшим предоставляли общежитие и временную прописку с перспективой получения постоянной, если протрудился свыше пяти лет.

Жизнь лимитчиков была трудной. Их заставляли перерабатывать и недоплачивали. Общежития становились чем-то вроде гетто с теснотой, маргинальной средой и постоянными конфликтами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1970-е. Диалог сотрудника милиции с рабочим у станка

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru 1970-е. Диалог сотрудника милиции с рабочим у станка

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

«Лимитчики представляли собой особую категорию жителей Москвы,— писал профессор Московского института государственного управления и права Владимир Горлов.— Это были люди с психологией "перекати-поле", рабов крупного города. Лимитчики приезжали из провинции, чтобы устроить свою жизнь, и довольно быстро заражались пороками города. Многие лимитчики, оторвавшись от привычного окружения, были предоставлены в огромном городе самим себе. В общежитии их ждала теснота, скученность и неумолкающий шум, что вызывало среди его обитателей неприязнь и конфликты, которые оборачивались оскудением личности, утратой ею социальной активности, накапливанием депрессии. В силу этого их общежития находились на особом контроле отделений милиции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1960-е Участок шлифовки колец на подшипниковом заводе

Фото: Валентин Хухлаев / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / © Галерея Люмьер 1960-е Участок шлифовки колец на подшипниковом заводе

Фото: Валентин Хухлаев / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / © Галерея Люмьер

На предприятиях столицы по лимиту в среднем работал каждый четвертый сотрудник. В строительстве таких было до 75%. Лимитчиков было так много, что аббревиатуру завода имени Лихачева — ЗИЛ — иронично расшифровывали как «зона измученного лимита». В Ленинграде лимитчиков было заметно меньше. Из 4–4,5 млн населения по лимиту приехали около 8–10%.

Фиктивные браки как способ выжить

В 1964 году Александр Твардовский в своих записках отмечал несправедливость системы, приводящей к разлуке семей. Он имел в виду закон о прописке, по которому люди, освобожденные из мест заключения, зачастую не могли вернуться к родным.

Несмотря на жесткие правила, люди находили лазейки. В Москве и Ленинграде, где прописка была особенно строгой, процветал черный рынок фиктивных браков и поддельных документов. Известен случай, описанный в мемуарах Константина Паустовского: его знакомый, не имея московской прописки, несколько лет жил в столице, скрываясь от милиции, ночуя у друзей и меняя адреса. «Жить без прописки было все равно, что быть вне закона»,— вспоминал писатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конец 1980-х. Проверка прописки у граждан

Фото: Христофоров Валерий / Фотохроника ТАСС Конец 1980-х. Проверка прописки у граждан

Фото: Христофоров Валерий / Фотохроника ТАСС

Способом обхода бюрократической системы стали фиктивные браки. Люди договаривались о формальном замужестве или женитьбе, чтобы получить заветную регистрацию, а затем разводились или даже продолжали жить отдельно, сохраняя видимость семьи.

Типичный случай из 70-х: молодая женщина из провинции мечтала закрепиться в Москве. У нее не было родственников в столице, а без прописки устроиться на хорошую работу было почти невозможно. Через знакомых провинциалка нашла пожилого мужчину-инвалида, который согласился на фиктивный брак в обмен на деньги. После регистрации она прописалась в его комнате в коммуналке и, выждав несколько месяцев, подала на развод. Поскольку жилье оставалось за хозяином, женщину не выселили сразу: она еще несколько лет жила в Москве с временной пропиской, пока не смогла легально закрепиться через работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1960-е. Студенты едут на помощь селу

Фото: Евгений Ткаченко / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru 1960-е. Студенты едут на помощь селу

Фото: Евгений Ткаченко / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Если обман раскрывался, участникам могли аннулировать прописку, выписать в никуда или даже привлечь к ответственности за мошенничество. Однако на практике такие случаи редко доходили до суда. Чаще все решалось через взятки или давление со стороны жилищных органов.

Регистрация упрощает жизнь

В наше время прописка, или, как она теперь официально называется, регистрация по месту жительства, уже не играет такой роли, как во времена СССР, когда от нее зависела сама возможность жить в городе. Впрочем, регистрация по-прежнему остается важным инструментом, открывающим доступ ко многим сферам жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2010-е. Реклама услуг по регистрации в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ 2010-е. Реклама услуг по регистрации в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наличие регистрации в крупном городе упрощает доступ к государственным услугам. Например, без нее сложно прикрепиться к поликлинике или записать ребенка в школу. Формально это возможно, но на практике свободные места в первую очередь распределяются среди тех, кто зарегистрирован в районе. То же касается и детских садов: регистрация дает приоритет при оформлении.

В трудоустройстве регистрация тоже играет роль, хотя и не такую жесткую, как раньше. Некоторые крупные компании еще недавно отдавали предпочтение кандидатам с московской пропиской, считая их более надежными и стабильными сотрудниками. Но особенно это касается работы в госструктурах, где наличие регистрации иногда прямо прописано в требованиях к соискателям.

К обладателям прописки более лояльно относятся банки при выдаче кредитов, особенно ипотечных. В некоторых городских программах поддержки, например в льготных условиях покупки жилья для молодых семей, тоже прописана регистрация по месту жительства. Как ответ на спрос, в Петербурге существует услуга — аренда прописки, точнее «рынок» таких услуг. Собственники жилья за плату регистрируют у себя людей, не планирующих реально проживать по этому адресу. Это незаконно, но на практике распространено. В то же время многие живут в городе с временной регистрацией или даже без нее.

Анна Кашурина