Андрей Рублев разлучился с десяткой

По итогам третьего круга Mutua Madrid Open — проходящего в столице Испании объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом €16 млн — первую десятку мирового рейтинга покинул один из ее старожилов, россиянин Андрей Рублев. Уступив в трех сетах Александру Бублику из Казахстана, он оказался за пределами топ-10 впервые за четыре с половиной года, прервав свою уникальную для всех российских теннисистов серию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранняя неудача на турнире в Мадриде не позволила его прошлогоднему чемпиону Андрею Рублеву продлить свое пребывание в топ-10 рейтинга АТР

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Ранняя неудача на турнире в Мадриде не позволила его прошлогоднему чемпиону Андрею Рублеву продлить свое пребывание в топ-10 рейтинга АТР

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Впервые попав в топ-10 мирового рейтинга 12 октября 2020 года, после выхода в четвертьфинал Roland Garros, перенесенного тогда на осень из-за пандемии коронавируса, Андрей Рублев непрерывно оставался там четыре года и шесть полных месяцев. Подобного постоянства не знал ни один из его соотечественников. Предыдущий российский рекорд по этому показателю — три года и десять месяцев — принадлежал Николаю Давыденко, который входил в первую десятку с начала июня 2005 года по конец апреля 2009-го. И вот этот впечатляющий отрезок в карьере Рублева, почти целая пятилетка его карьеры, подошел к концу.

Проиграв в третьем круге Mutua Madrid Open Александру Бублику, Рублев со своего нынешнего 8-го места через неделю опустится на 17-е, а может, и еще ниже — в зависимости от результатов нескольких других игроков, в том числе грека Стефаноса Циципаса, имеющего самую реальную возможность отодвинуть россиянина на 18-ю позицию.

Такой резкий откат нельзя считать сюрпризом.

Из 3530 очков, которые Рублев имел неделю назад, почти третья часть — 1000 баллов — была заработана ровно 12 месяцев назад в Мадриде, где он, будучи серьезно простужен, героическими усилиями взял титул. Еще 1150 очков россиянин получил в общей сложности за выход в финал «мастерса» в Монреале в августе прошлого года и за февральский титул в Дохе — единственный, завоеванный в нынешнем сезоне. На остальных 24 состязаниях, в которых принимал участие Рублев, он получил лишь 1380 очков, потерпев десять поражений в первых раундах турниров и не выиграв ни одного матча на итоговом состязании в Турине. С такой статистикой повторение мадридского триумфа было бы настоящим чудом, и его не произошло.

О глубине кризиса, в котором сейчас находится Рублев, говорит тот факт, что из первой десятки он выбывает после поражения от 75-й ракетки мира Александра Бублика, который тоже переживает черную полосу и приехал в Мадрид с катастрофическим для середняка первой сотни соотношением побед и поражений на турнирах АТР в этом году (3:10), потеряв с января в рейтинге четыре десятка позиций. Ровесник россиянина, вот уже девять лет выступающий под флагом Казахстана, безусловно, талантлив и в хорошие для себя дни творит на корте чудеса, но теннис на грунте явно не его специализация, в то время как для Рублева, который кроме мадридского титула имеет на своем счету победу на другом грунтовом «мастерсе», в Монте-Карло двухлетней давности, это покрытие считается едва ли не оптимальным.

Тем не менее матч для Рублева не сложился. Отдав первую партию, он провел идеальный второй сет, но в третьем сразу же позволил сопернику сделать брейк, после чего Бублик в пяти оставшихся геймах на своей подаче отдал лишь четыре очка. Взяв верх — 6:4, 0:6, 6:4 — за 1 час 22 минуты, Бублик впервые обыграл на «тысячниках» оппонента из первой десятки.

О том, что Рублев находится в игровом поиске и еще способен на многое, говорит такая цифра. Во втором сете россиянин выиграл у сетки восемь очков — больше, чем в общей сложности в двух других партиях.

То есть тактика, на которой настаивает экс-первая ракетка мира Марат Сафин, вошедший в тренерскую команду Рублева перед началом грунтового сезона, абсолютно верная, но работы по ее эффективному претворению в жизнь, видимо, предстоит немало.

Был вариант, при котором по итогам воскресенья, 27 апреля, в первой десятке рейтинга АТР могло не остаться ни одного российского игрока. Это произошло бы в том случае, если бы Даниил Медведев, который пока замыкает топ-10, ближе к вечеру уступил аргентинцу Франсиско Серундоло. Однако россиянин провел встречу очень собранно и победил чуть более чем за час — 6:2, 6:2. Теперь Медведев встретится с американцем Брендоном Накашимой, которого уверенно переиграл в единственной предыдущей встрече, состоявшейся два года назад в Индиан-Уэллсе.

Евгений Федяков