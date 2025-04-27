В Горномарийском районе Марий Эл 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два человека госпитализированы в результате ДТП в Марий Эл

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл Два человека госпитализированы в результате ДТП в Марий Эл

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

ДТП произошло ночью 27 апреля на 12 км автодороги «Картуково — Микряково — Васильсурск».

В результате аварии с тяжелыми травмами госпитализированы сам водитель и 23-летняя пассажирка.

Влас Северин