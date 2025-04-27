Несколько человек погибли в Канаде из-за въехавшего в толпу автомобилиста

Автомобиль въехал в посетителей уличного фестиваля в Ванкувере. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает полиция Канады в соцсети Х.

Точное число жертв не названо. Инцидент произошел около 20:00 26 апреля по местному времени (6:00 мск 27 апреля). Водитель задержан.

CTV News пишет, что травмы получили по меньшей мере 10 человек. Один из очевидцев рассказал, что движение автомобиля было хаотичным перед тем, как он наехал на людей. Согласно опубликованному The New York Post видео, в людей въехал внедорожник.

Мэр Ванкувера Кен Сим пообещал предоставить больше информации о произошедшем как можно скорее. «Мы мысленно со всеми пострадавшими и с филиппинской общиной Ванкувера»,— написал мэр в Х. Фестиваль Лапу-Лапу ежегодно проводится на Филиппинах в честь победы вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанскими колонизаторами в 1521 году.