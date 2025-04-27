Главные анонсы 28 апреля — 4 мая
Важнейшие события предстоящей недели
28 апреля, понедельник
В Санкт-Петербурге председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин проведут заседание Совета законодателей РФ.
В Армении начнется официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили.
В Баку состоится визит президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В Грузии начнутся командно-штабные учения военнослужащих Грузии и стран НАТО.
В Варшаве откроется саммит государств «Инициативы трех морей» («Междуморья»).
В Канаде пройдут парламентские выборы.
В столице Бразилии начнется встреча министров иностранных дел стран БРИКС с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
29 апреля, вторник
В Брюсселе состоится заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание 79-й сессии Генассамблеи ООН.
30 апреля, среда
В Брюсселе пройдет заседание военного комитета ЕС.
Истекает срок лицензии Минфина США на операции по сделкам, касающимся энергетики, с российскими банками.
В столице Бразилии состоится встреча советников по национальной безопасности стран БРИКС.
1 мая, четверг
В России вводится обязательная маркировка косметики, бытовой химии, смазочных материалов и моторных жидкостей.
Откроется регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.
2 мая, пятница
В Токио откроется конгресс Всемирной ассоциации медицины катастроф и чрезвычайных ситуаций (WADEM).
В Майами (США) начнется розыгрыш Гран-при Майами сезона–2025 чемпионата «Формулы–1».
3 мая, суббота
В Чэджу (Южная Корея) начнется цикл совещаний старших должностных лиц АТЭС и сопутствующие мероприятия.
В Австралии пройдут парламентские выборы.
4 мая, воскресенье
В Румынии состоится первый тур повторных президентских выборов.