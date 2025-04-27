Главные анонсы 28 апреля — 4 мая

28 апреля, понедельник

В Санкт-Петербурге председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин проведут заседание Совета законодателей РФ.

В Армении начнется официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили.

В Баку состоится визит президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В Грузии начнутся командно-штабные учения военнослужащих Грузии и стран НАТО.

В Варшаве откроется саммит государств «Инициативы трех морей» («Междуморья»).

В Канаде пройдут парламентские выборы.

В столице Бразилии начнется встреча министров иностранных дел стран БРИКС с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

29 апреля, вторник

В Брюсселе состоится заседание комитета ЕС по политике и безопасности.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание 79-й сессии Генассамблеи ООН.

30 апреля, среда

В Брюсселе пройдет заседание военного комитета ЕС.

Истекает срок лицензии Минфина США на операции по сделкам, касающимся энергетики, с российскими банками.

В столице Бразилии состоится встреча советников по национальной безопасности стран БРИКС.

1 мая, четверг

В России вводится обязательная маркировка косметики, бытовой химии, смазочных материалов и моторных жидкостей.

Откроется регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.

2 мая, пятница

В Токио откроется конгресс Всемирной ассоциации медицины катастроф и чрезвычайных ситуаций (WADEM).

В Майами (США) начнется розыгрыш Гран-при Майами сезона–2025 чемпионата «Формулы–1».

3 мая, суббота

В Чэджу (Южная Корея) начнется цикл совещаний старших должностных лиц АТЭС и сопутствующие мероприятия.

В Австралии пройдут парламентские выборы.

4 мая, воскресенье

В Румынии состоится первый тур повторных президентских выборов.