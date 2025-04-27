Владелец усадьбы Бессарабова в Уфе намерен его восстановить после пожара

Компания «Инвест групп», выкупившая здание усадьбы Василия Бессарабова, являющееся объектом культурного наследия, намерена восстановить его, несмотря на вчерашний пожар.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в деревянном здании бывшей усадьбы на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической в Уфе, вчера произошел пожар. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Спустя несколько часов сотрудникам пожарной службы удалось ликвидировать открытое горение.

В начале апреля историческое здание по итогам аукциона за 18,5 млн руб. приобрело у мэрии Уфы ООО «Инвест групп».

По словам соучредителя «Инвест групп» Алии Ихсановой, в пятницу компания подписала акт приемки здания. «К сожалению, мы не успели его огородить и закрыть входы, поэтому туда мог зайти кто угодно,— пояснила госпожа Ихсанова. — Мы подали заявление о проведении расследования причин пожара и запросим записи с камер наблюдения рядом».

Происшествие не повлияет на планы компании по реставрации бывшей усадьбы, отметила собеседница. «Мы успели обследовать здание и запустили процедуру проведения экспертизы»,— сообщила Алия Ихсанова.

После реконструкции в бывшей усадьбе Бессаробова планируются разместить офисы. Общий объем инвестиций с учетом стоимости выкупа здания в «Инвест групп» оценивают в 100 млн руб.

Булат Баширов