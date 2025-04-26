В Уфе загорелся памятник культуры усадьба Василия Бессарабова

На пересечении улиц Аксакова и Коммунистической в Уфе горит двухэтажный бревенчатый дом на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Здание является объектом культурного наследия усадьба Василия Бессарабова.

Угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало, отмечается в релизе.

Около 21:30 ведомство сообщило о локализации и ликвидации открытого возгорания.

Как сообщал «Ъ-Уфа», двухэтажное нежилое здание площадью 464,6 кв. м построено в конце XIX – начале XX века. Дом внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Башкирии в 2020 году. Здание связано с жизнью мещанина Василия Бессарабова, который купил усадебное место 13 мая 1911 года. Василий Бессарабов — потомственный почетный гражданин, общественный деятель, в 1906-1917 годы — товарищ председателя губернского отдела «Союза русского народа». Также он был членом уфимского отдела «Общества повсеместной помощи».

В начале апреля администрация Уфы подвела итоги аукциона по продаже выявленного объекта культурного наследия — усадьбы Василия Бессарабова. Победителем было признано ООО «Инвест групп», предложившее выкупить здание по начальной цене, за 18,5 млн руб.

Майя Иванова