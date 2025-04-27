Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов

Письмо полковника Арчибальда Грейси — пассажира «Титаника» первого класса — продали на аукционе за рекордную сумму в 300 тыс. фунтов стерлингов. Ожидалось, что лот будет продан в пять раз дешевле, пишет The Guardian. Как заявили аукционисты, это самое дорогое письмо, которое было написано на борту затонувшего лайнера.

Этот экземпляр выставлялся впервые. Письмо датировано 10 апреля 1912 года — в тот день господин Грейси поднялся на борт «Титаника». «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение»,— пишет полковник. Получателем письма был двоюродный дед нынешнего продавца, знакомый господина Грейси, который находился в лондонском отеле Waldorf.

Господин Грейси — один из самых известных пассажиров лайнера. После крушения полковник начал писать книгу о катастрофе. Он собрал воспоминания нескольких десятков выживших пассажиров судна. Книгу можно купить и сейчас, она продается под названием «Правда о Титанике». Господин Грейси умер 4 декабря 1912 года, почти через 8 месяцев после крушения.

Александр Рыльский