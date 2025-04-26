Прокурор Башкирии посадил деревья в Уфе

Прокурор республики Игорь Пантюшин и сотрудники региональной прокуратуры приняли участие в акции «Зеленая Башкирия».

Как сообщила пресс-служба ведомства, представители прокуратуры высадили деревья в алее Победы на улице Карла Маркса. Всего было высажено 35 лип.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в своем Telegram-канале, что помимо аллеи Победы, в городе открыли Студенческий сквер на Российской улице, аллею Мира на проспекте Октября, аллею Героев-медиков в Деме. «Появились и другие тематические пространства во всех районах Уфы»,— добавил он.

Олег Вахитов