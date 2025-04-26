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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование смерти школьника в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского предоставить доклад о расследовании дела, возбужденного по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Дело касается инцидента в селе Калтасы, где 15-летний школьник пытался прекратить конфликт между 17-летними знакомыми, но был жестоко избит. Спустя десять дней он скончался в больнице.

Олег Вахитов

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