Школьники из Башкирии получили гран-при на фестивале в Ставрополе

Участники всероссийского творческого фестиваля «Школьная весна» из Башкирии стали абсолютными победителями и взяли гран-при. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Радий Хабиров.

«Никогда не сомневался в том, что наша молодежь — самая лучшая, самая талантливая. Поздравляю ребят из Башкортостана с триумфом на «Школьной весне»,— отметил глава региона. — А еще наши школьники везут домой 12 персональных побед в самых разных направлениях — вокале, танцах, инструментальном направлении, оригинальном жанре«.

Олег Вахитов