Мэрия Уфы нашла покупателя усадьбы Василия Бессарабова

Администрация Уфы подвела итоги аукциона по продаже выявленного объекта культурного наследия — усадьбы Василия Бессарабова на Коммунистической улице, 38. Победителем признано ООО «Инвест Групп», предложившее выкупить здание по начальной цене, за 18,5 млн руб. Компания была единственным участником аукциона. Договор планируется заключить в течение пяти дней.

Земельный участок под зданием передается покупателю в аренду. Новый собственник обязан соблюдать требования закона об объектах культурного наследия.

Двухэтажное нежилое здание площадью 464,6 кв. м построено в конце XIX – начале XX века. Дом внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Башкирии в 2020 году. Как сообщает Башкультнаследие, здание связано с жизнью мещанина Василия Бессарабова, который купил усадебное место 13 мая 1911 года. Василий Бессарабов — потомственный почетный гражданин, общественный деятель, в 1906-1917 годы — товарищ (заместитель) председателя губернского отдела «Союза русского народа». Также он был членом уфимского отдела «Общества повсеместной помощи».

ООО «Инвест Групп» зарегистрировано в августе 2019 года. Компания занимается капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний. Владельцем является ООО «ИК Корпорация» (принадлежит Галине Земсковой). В 2024 году данных о выручке не было, убыток составил 4 тыс. руб.

Майя Иванова