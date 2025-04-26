ФСБ задержала агента СБУ, причастного к убийству генерала Москалика

Агент украинских спецслужб Игнат Кузин задержан по делу об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает ФСБ России. Господин Москалик погиб при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант Ярослав Москалик в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Генерал-лейтенант Ярослав Москалик в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Игнат Кузин был завербован в Киевской области украинскими спецслужбами в апреле 2023 года, говорится в сообщении ФСБ. По указанию куратора Вадима в сентябре того же года мужчина уехал в Москву, а в ноябре 2024 года поселился по нужному адресу. По данным ведомства, подозреваемый 1983 года рождения приобрел автомобиль Volkswagen Golf и установил в нем самодельное взрывное устройство и камеру для слежения. Компоненты для устройства он забрал из тайника, созданным спецслужбами Украины в Московской области. Бомба, согласно выводам экспертов ФСБ, была заряжена тротилом, а в качестве поражающих элементов использовались шурупы. Первоначально предполагалось, что в конструкцию СВУ входили выстрелы для подствольного гранатомета. При выходе Ярослава Москалика из дома взрывное устройство было дистанционно приведено в действие куратором с территории Украины.

Кузин был задержан в Турции, куда он улетел после минирования автомобиля. Его доставили в Москву в здание Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств. Подозреваемый имеет вид на жительство на Украине.

Представитель СКР Светлана Петренко говорила, что в дальнейшем дело могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК РФ).

Сейчас Кузина допрашивают в ГСУ СКР, он признал свое участие в преступлении, дав подробные показания. В ближайшее время следствие предъявит подозреваемому официальное обвинение и обратится в Басманный райсуд Москвы с ходатайством о его аресте.

Подробнее об убийстве Ярослава Москалика — в материале «Ъ» «Генштаб атакован в Балашихе».