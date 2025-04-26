«Зенит» поделил очки с московским «Динамо» в 26-м туре чемпионата России

Московское «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Счет на 18-й минуте открыли петербуржцы, когда Педро добил мяч в сетку после двух сейвов подряд голкипера москвичей Андрея Лунева. На 41-й минуте Ярослав Гладышев восстановил равенство, пробив головой с подачи Луиса Чавеса. В конце встречи Гладышев имел еще два хороших момента и мог принести своей команде победу.

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В активе «Зенита», который остается на втором месте, стало 54 очка, и теперь он отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре балла. «Динамо» набрало 47 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Александр Ильин