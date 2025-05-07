Есть лекарство у Даши Подшиваловой!

30 апреля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 17-летней Даши Подшиваловой из Удмуртии («Даша и сказочный остров», Оксана Пашина). У девочки редкое генетическое заболевание — бета-талассемия: плохо вырабатывается гемоглобин. Ее организм испытывает кислородное голодание, начинается анемия, Даше постоянно делают переливания крови. Девочке необходим дорогой препарат реблозил, который поможет вырабатывать собственный гемоглобин. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 266 365 руб.) собрана. Родители Даши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даша Подшивалова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даша Подшивалова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 30 апреля 4875 читателей rusfond.ru, “Ъ” и еще 135 региональных СМИ—партнеров Русфонда, а также 29 компаний исчерпывающе помогли 20 детям, собрано 22 158 839 руб.