Сиротские метры

В январе прошлого года вступил в силу закон, который сократил возможности сирот получить жилье. Только за 2024 год юристы благотворительного центра «Соучастие в судьбе», который помогает сиротам в борьбе за их жилищные права, получили около 200 обращений на эту тему. Кого-то вычеркнули из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий, других отказываются включать в этот список. Закон прошел незамеченным для профессионального сообщества, но его последствия оказались масштабными.

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Оксана Пашина



Условия, при которых сирота, уже имеющий жилье, может получить новое, описаны в федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», но регионы имеют право вводить свои меры поддержки. Этим правом пользуется примерно треть регионов, в том числе Москва. Но с прошлого года столица сократила список таких мер, утвердив городской закон №40.

Что изменилось? Во-первых, площадь в расчете на одного жильца, при которой сирота может претендовать на новое жилье, сокращена с 18 до 10 кв. м. Во-вторых, проживание сироты вместе с лицами, которые не являются членами его семьи, перестало быть основанием для получения нового жилья. В-третьих, отменен автоматический запрет на проживание сироты с родителями, лишенными родительских прав. Теперь сирота должен через суд потребовать размена такой квартиры и, только если суд откажет, может претендовать на социальное жилье.

Дополнительные меры поддержки сирот не прерогатива богатых регионов. В Московской области их нет вовсе. Но они есть, например, в дотационных Карелии и Брянской области. Здесь проживание вместе с человеком, не являющимся членом семьи, позволяет сироте претендовать на новую жилплощадь. А в Москве теперь не так.

Вот несколько примеров действия нового закона.

Елена, инвалид с детства, должна была получить квартиру в этом году. Но теперь не получит. Дело в том, что у девушки есть доля в квартире, где вторым собственником является абсолютно чужой для нее человек. Но, главное, этот человек с особой жестокостью убил отца Елены, нанеся 36 ударов двумя кухонными ножами. Раньше девушка получила бы новое жилье автоматически — а теперь вынуждена судиться.

Сергей осиротел в пять лет, когда умерла его одинокая мать. Юноша зарегистрирован в однокомнатной квартире, где на него приходится чуть больше 10 кв. м. А еще в этой квартире живет человек, который Сергею не родственник, был неоднократно судим по уголовным и административным статьям, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Но в новом жилье Сергей по столичному законодательству не нуждается.

Леонид зарегистрирован в двухкомнатной квартире, где живет еще шесть человек. Ему принадлежит 1/400 ее площади. Если представить наглядно, это одна напольная плитка размером 38 на 38 см. При этом считается, что жильем он обеспечен.

— Пересматриваются уже принятые решения о включении сирот в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. И сирот исключают из этого списка,— отмечает руководитель центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань.— То есть человеку уже обещали предоставить квартиру, но затем отказывают.

На одной из встреч в Московской городской думе Алексей Головань спросил у депутата Кирилла Щитова, в свое время внесшего этот законопроект: «Зачем принимать закон, который сокращает жилищные гарантии сиротам?» Щитов ответил, что закон направлен на приведение законодательства Москвы в соответствие с федеральным. Ту же главную причину указала в ответ на наш запрос и пресс-служба московской мэрии. Полный текст ее ответа см. на rusfond.ru.

Между тем суды воспринимают ситуацию не так однозначно. Центр «Соучастие в судьбе» подал более 30 исков, и часть из них уже удовлетворена судами первой инстанции. Но наилучшим выходом было бы возвращение всех отобранных у сирот жилищных гарантий, уверен Алексей Головань.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда