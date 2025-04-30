Даша и сказочный остров

Даша Подшивалова живет с родителями в Ижевске. У нее редкое генетическое заболевание — бета-талассемия. При этой болезни плохо вырабатывается гемоглобин — белок, главная задача которого транспортировать кислород. Из-за этого организм девочки не получает кислород в достаточном количестве, от кислородного голодания страдают все ткани и органы, начинается анемия. С двухлетнего возраста Даше постоянно делают переливания крови — на время это помогает, но потом гемоглобин опять падает. Врачи назначили девочке препарат, который поможет ей вырабатывать собственный гемоглобин и реже делать переливания крови. Но препарат очень дорогой, его покупка семье не по средствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даша мечтает о путешествиях, но пока ей тяжело даже просто ходить из-за приступов слабости и головокружения, может пойти носом кровь

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даша мечтает о путешествиях, но пока ей тяжело даже просто ходить из-за приступов слабости и головокружения, может пойти носом кровь

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

У Даши есть свой собственный пони — белый с черной гривой. И свой собственный остров, куда с большой земли можно добраться на плоту. А еще у девочки много друзей из других городов и даже стран. Правда, все это у Даши в ее любимой компьютерной игре «Пони Таун», а на самом деле, конечно, острова у нее нет. И пони нет, хотя так хотелось бы. Есть кошка и котенок, о которых она заботится. И компьютер с большим монитором — как окно в мир, который девочке пока не очень доступен.

В школу Даша ходить не может: там есть риск подхватить какую-нибудь инфекцию, а болеть никак нельзя. Девочка учится дистанционно. Изредка получается выйти в город с двумя подружками, погулять, посидеть в кафе. Но фастфуд тоже нельзя, приходится соблюдать довольно строгую диету. Да и от прогулок Даша быстро устает, слабеет. Зато вечером можно включить компьютер и попасть на свой сказочный остров.

— Там очень красиво: деревья, скалы, маленькие уютные домики! Еще в игре можно создать своего героя — пони, который может быть даже внешне чем-то похож на тебя, только лучше, потому что все пони здоровые и веселые. А еще там можно знакомиться, общаться и дружить с другими игроками. Или путешествовать по разным землям. Если пони нарисовать крылья, то он сможет даже летать! — рассказывает Даша.

Она мечтает о настоящих путешествиях, но пока бывает тяжело даже просто ходить: у девочки случаются приступы сильной слабости и головокружения, может пойти из носа кровь.

Два-три раза в месяц Даша ложится в больницу, где ей делают переливания крови, чтобы повысить гемоглобин. В последнее время это нужно делать все чаще и чаще. А из-за переливаний в организме накапливается излишек железа, страдает печень, почки, желудок и другие органы. От лечения девочка очень устала, но рядом всегда папа — поддерживает, подбадривает.

— Даша наша хоть по годам и большая, но дите дитем! — говорит папа Константин.— Вся в котятах своих, на островах и в мечтах. В Москву вот хочет поехать. Была там на обследовании в годовалом возрасте, но, ясное дело, ничего не помнит. Учится хорошо, но сказки ей пока интереснее — сама фантазирует, рисует, придумывает истории.

Мечтает Даша, правда, очень осторожно. Реальной жизни она немножечко побаивается, так как жизнь ей знакома хуже, чем компьютерная игра.

— Хотела бы стать ветеринаром, лечить животных. Можно же попробовать? — говорит Даша застенчиво.— Или поехать в другие страны и познакомиться вживую с друзьями по игре.

А вот папа мечтать не любит — считает, что нужно действовать.

— У нас в семье так принято: мама — поговорить по душам, а если какие проблемы, то тут уже с отца спрос. С трудом я добился, чтобы поставили диагноз правильный. У нас в Ижевске о такой редкой болезни не все врачи даже слышали,— рассказывает Константин.— Потом, когда назначенное лечение стало хуже помогать, опять обратился в Москву. Врачи сказали, что Даше нужно лекарство реблозил. Стоит оно больших денег: цена шести флаконов препарата, необходимого для первого курса лечения,— больше миллиона рублей!

Оформление документов для получения лекарства за госсчет займет не один месяц, а нужен реблозил срочно. Давайте поможем Даше! Ей пора уже покидать свой сказочный остров и выходить в настоящую жизнь, которая намного интереснее даже самой красивой сказки.

Для спасения Даши Подшиваловой не хватает 516 365 рублей Гематолог Республиканской детской клинической больницы Надежда Жмулева (Ижевск): «У Даши тяжелая болезнь кроветворной системы — гемолитическая анемия, бета-талассемия, большая форма. При этом заболевании нарушен синтез гемоглобина. Его уровень критически понижается, органы и ткани испытывают кислородное голодание, начинается анемия. Девочка получает заместительную терапию, но, к сожалению, она не дает стойкого эффекта, приходится часто проводить переливания крови — два-три раза в месяц. Даше рекомендован прием препарата реблозил (луспатерцепт), который поможет уменьшить частоту переливаний, снизить уровень железа в организме». Стоимость лекарства на первый курс терапии 1 266 365 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Антон Николаевич внес 350 тыс. руб. Не хватает 516 365 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Подшивалову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Даши — Константина Владимировича Подшивалова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Удмуртия