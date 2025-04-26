Депутат Ленинградской области пострадал при взрыве боеприпаса времен ВОВ

В Ленинградской области муниципальный депутат Игорь Печура («Единая Россия») госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Предположительно, в его гараже взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент случился вчера, 25 апреля, в Кировском районе области. Там находится массив «Петровская дача», где живет 45-летний депутат. Его жена рассказала, что он вместе с сыном занимается поиском останков погибших в Великой Отечественной войне. Вечером господин Печура находился в гараже, когда там случился взрыв. У гаража снесло часть стены, правоохранительные органы нашли там осколки мины.

Депутата доставили в кировскую больницу. У него зафиксированы ожоги второй и третьей степени лица, груди, головы, сетчатки правого глаза. Также депутату провели неполную ампутацию пальцев одной руки, кисти другой руки и обеих ног до колена. Сейчас Игорь Печура находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, уточняет канал 78.ru.