Отель на Волжской набережной в Ярославле начнут строить в этом году

В Ярославле планируют начать строительство пятизвездочного отеля в зоне ЮНЕСКО в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью ТАСС на форуме «Госзаказ-2025». Археологические работы на участке почти завершены.

Господин Евраев отметил, что участок находится в исторической зоне, что потребовало значительных археологических исследований. Он добавил, что разрешение на строительство может быть выдано уже в 2025 году.

Проект стоимостью 1,2 млрд рублей реализуется на Волжской набережной. Участок граничит с памятниками архитектуры, включая Ильинско-Тихоновскую церковь и Митрополичьи палаты. Проект согласован с Министерством культуры РФ, и все замечания ЮНЕСКО были устранены.