Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курс доллара. Прогноз на 28 апреля–2 мая

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

По итогам минувшей недели рублю не удалось развить успех, обозначенный в первые дни отчетного периода. Если в понедельник внебиржевой курс доллара опускался до минимума за два года — 80,36 руб./$, то к закрытию торгов среды вернулся выше уровня 83 руб./$. В пятницу он закрепился возле отметки 82,60 руб./$, что почти на 60 коп выше значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос за неделю более чем на 1,5 руб., до отметки 82,65 руб./$. Разворот курса произошел на фоне ухудшения геополитического фона из-за срыва переговоров в Лондоне по урегулированию украинского конфликта, а также общей перегретости курса рубля.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 82.00-85.00
Банк Зенит 81.00-83.00
«БКС Мир инвестиций» 81.00-84.00
ПС 84.00-86.00
«Цифра банк» 80.00-84.00
Консенсус-прогноз * 83.00

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Предыдущий слайд
«Цифра банк»
ПС
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
Следующий слайд
Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Российская национальная валюта продолжит торговаться в диапазоне 80–84 руб./$

Мы продолжаем считать, что рубль находится на пике своего укрепления, хотя дополнительную локальную поддержку рублю перед майскими праздниками может оказать налоговый период. Волатильность мировых финансовых рынков наверняка продолжит вносить спекулятивные факторы в динамику курса рубля, но мы ожидаем, что на следующей короткой рабочей неделе российская национальная валюта продолжит торговаться в диапазоне 80–84 руб./$.

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Коррективы в динамику рубля могут внести новости с геополитического трека

На уходящей неделе российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, курс юаня на Московской бирже вновь протестировал поддержку на уровне 11 руб., после чего перешел к восстановлению, отыграв часть потерь, понесенных неделей ранее. При этом к концу недели китайская валюта закрепилась в середине диапазона 11–11,5 руб. На предстоящей короткой рабочей неделе, на наш взгляд, рубль может перейти к ослаблению. Несмотря на возможность удержания цен на нефть марки Brent в диапазоне $65–70 за баррель, что позитивно для национальной валюты, спрос на рубль может снизиться, что будет связано с прохождением апрельского пика налоговых выплат. Плюс к этому в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в рубле, что окажет некоторое давление на национальную валюту. В такой ситуации пара юань/рубль может попытаться продолжить восстановление, начатое на этой неделе, и предпринять попытку преодоления уровня 11,5 руб. Отметим, что коррективы в динамику рубля могут внести новости с геополитического трека, которые могут способствовать как росту волатильности, так и направленному движению рубля.

Илья Федоров,
главный экономист

После налоговой недели ожидаем постепенное ослабление рубля

Рубль прошел налоговую неделю без особой волатильности. Курс был в среднем около 81 руб./$. Допускаем усиление волатильности курса в понедельник — единый день уплаты налогов, когда кому-то будет нужно продать валюту для закрытия налоговых обязательств. После налоговой недели ожидаем постепенное ослабление рубля на фоне сокращения предложения валюты. В предпраздничный период не ожидаем повышенного спроса на валюту. По нашим оценкам, рубль большую часть следующей недели будет оставаться в диапазоне 81–84 руб./$.

Марина Никишова,
главный экономист

Риски ослабления рубля усиливаются

Российский рубль продолжает пока держаться в диапазоне 81–83 руб./$ преимущественно на фоне ожиданий инвесторов улучшения геополитической ситуации. Однако отсутствие быстрых геополитических подвижек и давление на нефтяные цены способны быстро ослабить национальную валюту. На наш взгляд, риски ослабления рубля усиливаются, особенно при текущих ценах на нефть, которые могут привести к снижению экспортных доходов. Совокупно с ожидаемым ростом импорта из-за сезонно растущего спроса, это способно вернуть рубль в справедливый диапазон 90–95 руб./$ уже на коротком горизонте. Во втором квартале 2025 ожидаем колебания курсов юаня и евро в диапазонах 12,3–12,5 руб./CNY и 102–103 руб./€ соответственно.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Не на стороне рубля может оказаться рост спроса на иностранную валюту в преддверии майских праздников и сезона путешествий

В начале недели рубль продолжит получать поддержку от конца налогового периода. Однако не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден бюджету, а также способен оказать давление на нефтегазовые доходы. Не на стороне рубля может оказаться и традиционный ежегодный рост спроса на иностранную валюту в преддверии майских праздников и сезона путешествий. При этом оптимизма российскому рынку добавили свежие сведения о росте ВВП в январе-феврале на 1,9% в годовом выражении, а также обрабатывающей промышленности на 5% соответственно. В фокусе на российском рынке — решение регулятора оставить ключевую ставку неизменной. Оно было ожидаемо рынком и продиктовано текущими инфляционными реалиями.

Новости компаний Все