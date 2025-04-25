Курс доллара. Прогноз на 28 апреля–2 мая
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
По итогам минувшей недели рублю не удалось развить успех, обозначенный в первые дни отчетного периода. Если в понедельник внебиржевой курс доллара опускался до минимума за два года — 80,36 руб./$, то к закрытию торгов среды вернулся выше уровня 83 руб./$. В пятницу он закрепился возле отметки 82,60 руб./$, что почти на 60 коп выше значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос за неделю более чем на 1,5 руб., до отметки 82,65 руб./$. Разворот курса произошел на фоне ухудшения геополитического фона из-за срыва переговоров в Лондоне по урегулированию украинского конфликта, а также общей перегретости курса рубля.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|82.00-85.00
|Банк Зенит
|81.00-83.00
|«БКС Мир инвестиций»
|81.00-84.00
|ПС
|84.00-86.00
|«Цифра банк»
|80.00-84.00
|Консенсус-прогноз *
|83.00
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Российская национальная валюта продолжит торговаться в диапазоне 80–84 руб./$
Мы продолжаем считать, что рубль находится на пике своего укрепления, хотя дополнительную локальную поддержку рублю перед майскими праздниками может оказать налоговый период. Волатильность мировых финансовых рынков наверняка продолжит вносить спекулятивные факторы в динамику курса рубля, но мы ожидаем, что на следующей короткой рабочей неделе российская национальная валюта продолжит торговаться в диапазоне 80–84 руб./$.
Коррективы в динамику рубля могут внести новости с геополитического трека
На уходящей неделе российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, курс юаня на Московской бирже вновь протестировал поддержку на уровне 11 руб., после чего перешел к восстановлению, отыграв часть потерь, понесенных неделей ранее. При этом к концу недели китайская валюта закрепилась в середине диапазона 11–11,5 руб. На предстоящей короткой рабочей неделе, на наш взгляд, рубль может перейти к ослаблению. Несмотря на возможность удержания цен на нефть марки Brent в диапазоне $65–70 за баррель, что позитивно для национальной валюты, спрос на рубль может снизиться, что будет связано с прохождением апрельского пика налоговых выплат. Плюс к этому в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в рубле, что окажет некоторое давление на национальную валюту. В такой ситуации пара юань/рубль может попытаться продолжить восстановление, начатое на этой неделе, и предпринять попытку преодоления уровня 11,5 руб. Отметим, что коррективы в динамику рубля могут внести новости с геополитического трека, которые могут способствовать как росту волатильности, так и направленному движению рубля.
После налоговой недели ожидаем постепенное ослабление рубля
Рубль прошел налоговую неделю без особой волатильности. Курс был в среднем около 81 руб./$. Допускаем усиление волатильности курса в понедельник — единый день уплаты налогов, когда кому-то будет нужно продать валюту для закрытия налоговых обязательств. После налоговой недели ожидаем постепенное ослабление рубля на фоне сокращения предложения валюты. В предпраздничный период не ожидаем повышенного спроса на валюту. По нашим оценкам, рубль большую часть следующей недели будет оставаться в диапазоне 81–84 руб./$.
Риски ослабления рубля усиливаются
Российский рубль продолжает пока держаться в диапазоне 81–83 руб./$ преимущественно на фоне ожиданий инвесторов улучшения геополитической ситуации. Однако отсутствие быстрых геополитических подвижек и давление на нефтяные цены способны быстро ослабить национальную валюту. На наш взгляд, риски ослабления рубля усиливаются, особенно при текущих ценах на нефть, которые могут привести к снижению экспортных доходов. Совокупно с ожидаемым ростом импорта из-за сезонно растущего спроса, это способно вернуть рубль в справедливый диапазон 90–95 руб./$ уже на коротком горизонте. Во втором квартале 2025 ожидаем колебания курсов юаня и евро в диапазонах 12,3–12,5 руб./CNY и 102–103 руб./€ соответственно.
Не на стороне рубля может оказаться рост спроса на иностранную валюту в преддверии майских праздников и сезона путешествий
В начале недели рубль продолжит получать поддержку от конца налогового периода. Однако не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден бюджету, а также способен оказать давление на нефтегазовые доходы. Не на стороне рубля может оказаться и традиционный ежегодный рост спроса на иностранную валюту в преддверии майских праздников и сезона путешествий. При этом оптимизма российскому рынку добавили свежие сведения о росте ВВП в январе-феврале на 1,9% в годовом выражении, а также обрабатывающей промышленности на 5% соответственно. В фокусе на российском рынке — решение регулятора оставить ключевую ставку неизменной. Оно было ожидаемо рынком и продиктовано текущими инфляционными реалиями.