Курс доллара. Прогноз на 28 апреля–2 мая

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Российская национальная валюта продолжит торговаться в диапазоне 80–84 руб./$ Мы продолжаем считать, что рубль находится на пике своего укрепления, хотя дополнительную локальную поддержку рублю перед майскими праздниками может оказать налоговый период. Волатильность мировых финансовых рынков наверняка продолжит вносить спекулятивные факторы в динамику курса рубля, но мы ожидаем, что на следующей короткой рабочей неделе российская национальная валюта продолжит торговаться в диапазоне 80–84 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Коррективы в динамику рубля могут внести новости с геополитического трека На уходящей неделе российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, курс юаня на Московской бирже вновь протестировал поддержку на уровне 11 руб., после чего перешел к восстановлению, отыграв часть потерь, понесенных неделей ранее. При этом к концу недели китайская валюта закрепилась в середине диапазона 11–11,5 руб. На предстоящей короткой рабочей неделе, на наш взгляд, рубль может перейти к ослаблению. Несмотря на возможность удержания цен на нефть марки Brent в диапазоне $65–70 за баррель, что позитивно для национальной валюты, спрос на рубль может снизиться, что будет связано с прохождением апрельского пика налоговых выплат. Плюс к этому в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в рубле, что окажет некоторое давление на национальную валюту. В такой ситуации пара юань/рубль может попытаться продолжить восстановление, начатое на этой неделе, и предпринять попытку преодоления уровня 11,5 руб. Отметим, что коррективы в динамику рубля могут внести новости с геополитического трека, которые могут способствовать как росту волатильности, так и направленному движению рубля.

Илья Федоров,

главный экономист После налоговой недели ожидаем постепенное ослабление рубля Рубль прошел налоговую неделю без особой волатильности. Курс был в среднем около 81 руб./$. Допускаем усиление волатильности курса в понедельник — единый день уплаты налогов, когда кому-то будет нужно продать валюту для закрытия налоговых обязательств. После налоговой недели ожидаем постепенное ослабление рубля на фоне сокращения предложения валюты. В предпраздничный период не ожидаем повышенного спроса на валюту. По нашим оценкам, рубль большую часть следующей недели будет оставаться в диапазоне 81–84 руб./$.

Марина Никишова,

главный экономист Риски ослабления рубля усиливаются Российский рубль продолжает пока держаться в диапазоне 81–83 руб./$ преимущественно на фоне ожиданий инвесторов улучшения геополитической ситуации. Однако отсутствие быстрых геополитических подвижек и давление на нефтяные цены способны быстро ослабить национальную валюту. На наш взгляд, риски ослабления рубля усиливаются, особенно при текущих ценах на нефть, которые могут привести к снижению экспортных доходов. Совокупно с ожидаемым ростом импорта из-за сезонно растущего спроса, это способно вернуть рубль в справедливый диапазон 90–95 руб./$ уже на коротком горизонте. Во втором квартале 2025 ожидаем колебания курсов юаня и евро в диапазонах 12,3–12,5 руб./CNY и 102–103 руб./€ соответственно.