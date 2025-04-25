В России стали находить больше поддельных долларов

ЦБ отчитался о росте числа выявленных поддельных долларов США. За первый квартал 2025 года в России обнаружили 1341 поддельную банкноту. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Число выявленных фальшивых рублевых банкнот составило 1665. Это на 27% меньше, чем годом ранее.

Среди обнаруженных фальшивых рублевых купюр лидируют банкноты номиналом 5 тыс. руб. Их нашли 1039 штук (в прошлом году — 1579). Подделку номиналом 200 руб. обнаружили в единственном экземпляре. Также выросло число выявленных поддельных монет: 32 штуки 10-рублевых (годом ранее — 24) и 10 монет номиналом пять рублей (в первом квартале 2024-го — 16). Поддельную валюту чаще всего распространяли в Центральном федеральном округе. Там обнаружили 724 фальшивых банкноты, указано в отчете Банка России.

Фальшивомонетчики подделывали не только рубли и доллары. В ЦБ также рассказали о выявленных евро — 15 фальшивых банкнот, китайских юаней — 4 штуки, и даже один узбекский сум.

В ноябре 2024 года «РИА Новости» писали, что количество фальшивых долларов в России находится на историческом минимуме. В третьем квартале того же года обнаружили всего 165 банкнот. Агентство уточняло, что преступники стали чаще подделывать вместо долларов евро.

Екатерина Отрашкевич