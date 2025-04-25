AS: «Реал» рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании против «Барселоны»

Мадридский «Реал» отменил тренировку и пресс-конференцию перед финалом Кубка Испании по футболу против «Барселоны», сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Клуб выпустил заявление, в котором подверг критике высказывания судей решающего матча турнира и фактически потребовал от федерации назначить других арбитров. При этом, по данным издания AS, клуб рассмотрит возможность бойкота игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Финал Кубка Испании запланирован на завтра, 26 апреля. Матч должен пройти в Севилье.

В сообщении «Реала», выпущенном вечером сегодня, 25 апреля, говорится, что судьи, которые должны работать на финале Кубка Испании, «демонстрируют явную враждебность» в отношении мадридского клуба. В «Реале» указывают, что сделанные ими заявления «недопустимы». Клуб выразил надежду, что «ответственные за судейство члены RFEF отреагируют соответствующим образом и примут все меры для сохранения престижа организации».

Ранее сегодня, 25 апреля, главный арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал из-за критики клубного телевидения «Реала» (RMTV) в его адрес. Он отметил, что «жить тяжело, когда твой ребенок приходит домой в слезах из-за того, что в школе его отца называют вором». Назначенный одним из видеоассистентов рефери на субботний финал Пабло Гонсалес Фуэртес, также, отвечая на сюжеты RMTV, заявил, что судьи «не собираются терпеть» подобные атаки и «начнут принимать более серьезные меры».

Заявления судей связаны с одним из предшествовавших финалу Кубка Испании эфиров RMTV. В нем ведущие канала выразили недовольство выбором судейской бригады, указав на то, что главный арбитр не обладает достаточным уровнем компетентности. Параллельно в эфире была показана видеоподборка с ошибками, допущенными рефери, по версии телеканала. По ходу сезона представители «Реала» неоднократно указывали на несправедливое, по их мнению, судейство.

По информации газеты Marca, RFEF «стоит на своем» и «не видит никакой возможности для замены судей». Между тем The Athletic со ссылкой на анонимные источники сообщает, что отзыв назначения де Бургоса Бенгоэчеа и Фуэртеса все же ожидается.

Роман Левищев