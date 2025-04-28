Полная чашка

Рост числа поездок интуристов в Россию подталкивает предпринимателей к более активному открытию заведений с традиционно русской концепцией. Совладелец гастромаркета Chef’s Market Евгений Панин и супруга главы Роскачества Максима Протасова Лилия запускают сеть «Московская чайная». Оказать поддержку обещает Мостуризм, который в том числе таким образом намерен привлечь в российскую столицу большое число путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

О запуске сети «Московская чайная» — кафе с чайной картой в традиционно русском стиле — “Ъ” рассказали основатели проекта Евгений Панин и Лилия Протасова. Сеть будет развиваться в двух форматах: компактные корнеры, работающие по принципу take away, и полноценные кафе с посадочным залом. Поддержку проекту оказывает Мостуризм. В ведомстве подтвердили “Ъ”, что первое заведение новой сети откроется на улице Большая Дмитровка, 21/17 в туристическо-банковском офисе «Сбера».

Такой офис «Сбера» — это еще один проект, поддерживаемый Мостуризмом. Открытие специального отделения банка продиктовано тем, что в российскую столицу прибывает большое число иностранных туристов, которым для комфортного путешествия по стране требуется быстрое оформление карт российской платежной системы.

Сеть «Московская чайная» станет частью проходившего год назад Мостуризмом фестиваля «Московское чаепитие», который, как определили его инициаторы, «задает новые гастротренды и сохраняет традиции».

В рамках проекта ежедневно в 16:00 в 50 ресторанах и 50 отелях столицы гостям предлагался специальный чайный сет с традиционной выпечкой.

Основатели проекта «Московская чайная» сообщили “Ъ”, что в ближайшее время будут открыты еще пять заведений, в том числе в аэропортах и других туристических хабах. Как уточнил Евгений Панин, открытие одной чайной обойдется в 5–15 млн руб., в ближайшие два года партнеры планируют вложить в развитие сети 840 млн руб.

Евгений Панин — бывший топ-менеджер White Rabbit Group, основанной известным ресторатором Борисом Зарьковым. Сейчас господину Панину принадлежит 33% в ООО «Всемлеща», которое управляет гастромаркетом Chef’s Market.

Лилия Протасова владеет ООО «Руссоль-СЗ» и ООО «Кристалл», которые занимаются оптовыми поставками соли, а также 10% в оренбургском ООО «Природа», занимающемся сбором неопасных отходов. У госпожи Протасовой также есть доля в сети глэмпингов «Точка Немо», в которую ранее инвестировал муж блогера Елены Блиновской Алексей (см. “Ъ” от 19 января 2022 года). Сейчас он не является соучредителем проекта, указано в СПАРК.

Также муж Лилии Протасовой Максим ранее развивал инвесткомпанию P-Holding, среди активов которой были холдинг «Помидорпром», объединяющий консервные заводы. С 2015 года господин Протасов занимает пост руководителя Роскачества, созданного правительством РФ для исследования товаров и услуг, а также продвижения российской продукции. Он не участвует в бизнес-проектах с момента назначения на пост руководителя организации.

Сергей Собянин, мэр Москвы, в январе 2025 года: «Развитие туризма — это уникальная возможность сделать Москву более комфортной и привлекательной».

В первую очередь «Московская чайная» может быть интересна зарубежным туристам, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица. По данным Мостуризма, в 2024 году число поездок международных туристов в российскую столицу выросло на 18% год к году, до 2,7 млн. Внутренний туризм также демонстрирует рост. Количество турпоездок по России выросло на 18%, до 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю, сообщал в начале января вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В этом сегменте Москва также занимает лидирующие позиции.

«Русская чайная культура — это самовар, большая семья за столом, медленное чаепитие, посиделки за столом»,— напоминает Елена Перепелица. Но эта традиция отошла на задний план из-за высокого темпа жизни. Чтобы стать новым гастротрендом, чайным придется приложить значительные усилия, так как в Москве и других крупных российских городах растет популярность кофе. По данным «Платформы ОФД», в январе—марте число покупок горячего кофе навынос по всей России выросло на 11% год к году (см. “Ъ” от 25 апреля). Заметная часть посетителей заведений общепита заказывает кофе, и основная конкуренция «Московских чайных» будет именно с кофейнями, не исключает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Дарья Андрианова