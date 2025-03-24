Ветеринарный рынок ловит блох

Аномально теплая зима в 2025 году привела к тому, что владельцы домашних питомцев стали раньше обычного закупаться ветеринарными препаратами от блох и клещей. Только в январе продажи таких средств в натуральном выражении выросли на 27%, в денежном — на 73%, а средние цены — на 37%. По утверждению участников рынка, дефицита ветеринарных лекарств на российском рынке нет, но всплеск спроса не мог остаться вне поля зрения мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Продажи средств защиты домашних питомцев от блох и клещей во всех каналах в январе 2025 года по всей России в натуральном выражении выросли на 27% год к году, до 1,5 млн минимальных доз (таблеток, капсул, ампул и других лекарственных форм), в денежном — на 73%, до 715,3 млн руб. Это следует из подсчетов RNC Pharma. По данным аналитического сервиса «Контур.Маркет», только на приобретение такой продукции на Wildberries и Ozon в январе потребители потратили 25,9 млн руб., в целом за три первых месяца 2025 года — 111,5 млн руб. Из общей суммы половина пришлась на первые две декады марта.

На Wildberries в первой половине марта продажи средств защиты для домашних животных в натуральном выражении выросли на 82% год к году, сообщил “Ъ” представитель маркетплейса. В офлайн-рознице тоже ощущается серьезный скачок спроса на ветеринарные препараты от клещей и блох. В магазинах «Зоозавр» с февраля по середину марта 2025 года продажи таких средств увеличились в полтора раза год к году, сообщил “Ъ” управляющий директор сети Федор Зюзиков. Только в марте 2025 года продажи этих средств оказались на 124% выше, чем за тот де месяц 2024 года, отмечает аналитик сервиса Moneyplace Анастасия Романова.

«Высокий сезон продаж ветеринарных препаратов против клещей и блох начался еще в январе, что несвойственно для нашей страны»,— поясняет Федор Зюзиков. Причина этому — аномально теплая в текущем году зима, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, из года в год увеличивается число домашних питомцев: только за 2020–2023 годы кошек в России стало больше на 25%, до 49,2 млн, собак — на 7%, до 25,5 млн, подсчитали в Центре изучения питания и благополучия животных. Более свежих данных обнаружить не удалось.

Высокий спрос на ветеринарные препараты от блох и клещей ожидаемо привел к росту в январе 2025 года средних цен на 37% год к году, до 474 руб. за одну минимальную единицу, следует из данных RNC Pharma. За первый месяц этого года 25% всех продаж подобных средств в денежном выражении пришлось на «Симпарику» от американской Zoetis (средняя стоимость препарата составила 1,17 тыс. руб. за дозу), 19% — на «Бравекто» от французской Intervet Production SA (3,3 тыс. руб. за минимальную единицу), 13% — на препарат «Инспектор» от российской «Экопром» (480 руб.).

На фоне сезонной активности зафиксирован и всплеск мошеннических схем с продажей наиболее популярных зарубежных препаратов — тех же «Симпарики» и «Бравекто». Мошенники через Telegram предлагают доставку необходимых препаратов из-за границы, а после внесенной предоплаты не выходят на связь, поясняют в компании по информационной безопасности Jet CSIRT. Такие схемы начали распространяться еще в 2022 году, когда большая часть зарубежных препаратов ушла с российского рынка, поясняют в сети зоомагазинов и ветеринарных аптек «Марквет».

Однако, как утверждает президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев, общего дефицита защитных средств для животных не наблюдается, на рынке представлено большое количество российских и зарубежных зарегистрированных препаратов. По словам Николая Беспалова, по итогам 2024 года на долю ветеринарных препаратов приходится 65,9% в натуральном выражении и 38% в денежном.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова