В Коми 9 мая появятся демилитаризованные «танки Победы»

К 80-летию Победы в Коми будут установлены уникальные для региона военно-мемориальные объекты — образцы военной техники Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Это танки Т-62, Т-55 и ИС-3, гаубицы М-30 и Д-1. Об этом «Ъ» сообщил врио главы республики Ростислав Гольдштейн.

«Установка танковой техники — это наша дань памяти уроженцу Усть-Сысольска (ныне Сыктывкар.— “Ъ”) Вячеславу Александровичу Малышеву, великому советскому танкостроителю, в годы войны — народному комиссару танковой промышленности СССР, руководившему производством танков»,— пояснил он.

Техника будет размещена в ухтинском сквере мемориального комплекса «Вечный огонь», в патриотическом сквере в Печоре, на территории сквера «Памяти» в Синдоре, на территории сквера у памятного знака «Содружество фронта и тыла» в Микуне.

Проект реализован при поддержке Минобороны РФ. «Работы по демилитаризации, доставке и приведению в надлежащий вид техники проведены за счет средств, собранных сотрудниками ООО "Газпром трансгаз Ухта" в рамках благотворительного марафона #добраяволя,— отметил Ростислав Гольдштейн.— Все образцы вооружения у нас в Коми будут торжественно открыты в преддверии Дня Победы».

Дарья Шучалина, Сыктывкар